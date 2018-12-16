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Житель Полоцка убил знакомого молотком

17.12.2018 11:31 — Разное | Аргументы и факты  
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Житель Полоцка убил знакомого молотком
Фото из открытых источников

Трагедия произошла в ночь с 13 на 14 декабря в одном из общежитий Полоцка.

Между двумя мужчинами разгорелся спор после того, как один из них в ненадлежащем состоянии вернул взятую на время вещь. Завязалась драка, во время которой 24-летний безработный нанес своему знакомому многочисленные удары молотком. Пострадавший умер от полученных травм.

Кстати, подозреваемый в момент совершения преступления был трезв и даже сам вызвал скорую помощь для пострадавшего.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

 
 
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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
 
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