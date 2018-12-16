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Минское «Динамо» отправило российского форварда в солигорский «Шахтер»

17.12.2018 11:32 — Разное | Tut.by  
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После завершения процедуры драфта отказов нападающий Денис Казионов отправлен в солигорский «Шахтер», который в этом сезоне является одним из фарм-клубов «зубров», сообщает твиттер ХК «Динамо-Минск».


4 декабря 2018 года. «Динамо-Минск» — «Нефтехимик». Денис Казионов против Адама Полашека. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Казионов уже приступил к тренировкам в составе «Шахтера».

На этой неделе «горнякам» предстоят три матча экстралиги на выезде: 18 декабря с «Гомелем», 20-го — с жлобинским «Металлургом», 22-го — с минской «Юностью».

На прошлой неделе Денис Казионов был повторно помещен на драфт отказов, однако услугами нападающего ни один клуб КХЛ не заинтересовался.

После первого (27 ноября) выставления Казионова на драфт отказов «Динамо» решило снизить форварду зарплату, однако он обратился в комиссию по контрактным спорам, которая приняла сторону хоккеиста.

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Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков так прокомментировал повторное помещение российского легионера на драфт отказов:

— Накануне представитель Казионова оспорил результаты предыдущего драфта отказов в комиссии по контрактным спорам КХЛ, и решение было принято в пользу игрока. Мы уважаем вердикт комиссии, однако с ним не согласны и готовы аргументировать свою позицию. Нас категорически не устраивает игра нападающего в соотношении с его заработной платой.

На момент первого драфта отказов Казионов имел худший среди нападающих нашей команды показатель «плюс-минус». Уступает он и своим непосредственным конкурентам. Дмитрий Буйницкий, чья результативность на данный момент выше, чем у Казионова, получает во много раз меньше Казионова, как и, скажем, Александр Павлович, который набрал столько же очков, сколько Казионов при меньшем количестве проведенных игр. Даже пятикратный чемпион России и трехкратный чемпион мира, участник Олимпиады Алексей Терещенко имеет значительно меньший контракт.

Клуб считает такую ситуацию ненормальной. Нам важно, насколько эффективно расходуются деньги клуба. Поэтому Казионов повторно выставлен на драфт отказов, — сказал Дмитрий Басков.

Денис Казионов сыграл за «Динамо-Минск» в текущем сезоне 29 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал три результативные передачи при показателе полезности «-10».

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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После завершения процедуры драфта отказов нападающий Денис Казионов отправлен в солигорский «Шахтер», который в этом сезоне является одним из фарм-клубов...
 
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