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Минское «Динамо» отправило российского форварда в солигорский «Шахтер»
После завершения процедуры драфта отказов нападающий Денис Казионов отправлен в солигорский «Шахтер», который в этом сезоне является одним из фарм-клубов «зубров», сообщает
Казионов уже приступил к тренировкам в составе «Шахтера».
На этой неделе «горнякам» предстоят три матча экстралиги на выезде: 18 декабря с «Гомелем», 20-го — с жлобинским «Металлургом», 22-го — с минской «Юностью».
На прошлой неделе Денис Казионов был
После первого (27 ноября) выставления Казионова на драфт отказов «Динамо» решило снизить форварду зарплату, однако он обратился в комиссию по контрактным спорам, которая приняла сторону хоккеиста.
Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков так
— Накануне представитель Казионова оспорил результаты предыдущего драфта отказов в комиссии по контрактным спорам КХЛ, и решение было принято в пользу игрока. Мы уважаем вердикт комиссии, однако с ним не согласны и готовы аргументировать свою позицию. Нас категорически не устраивает игра нападающего в соотношении с его заработной платой.
На момент первого драфта отказов Казионов имел худший среди нападающих нашей команды показатель «плюс-минус». Уступает он и своим непосредственным конкурентам. Дмитрий Буйницкий, чья результативность на данный момент выше, чем у Казионова, получает во много раз меньше Казионова, как и, скажем, Александр Павлович, который набрал столько же очков, сколько Казионов при меньшем количестве проведенных игр. Даже пятикратный чемпион России и трехкратный чемпион мира, участник Олимпиады Алексей Терещенко имеет значительно меньший контракт.
Клуб считает такую ситуацию ненормальной. Нам важно, насколько эффективно расходуются деньги клуба. Поэтому Казионов повторно выставлен на драфт отказов, — сказал Дмитрий Басков.
Денис Казионов сыграл за «Динамо-Минск» в текущем сезоне 29 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал три результативные передачи при показателе полезности «-10».
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После завершения процедуры драфта отказов нападающий Денис Казионов отправлен в солигорский «Шахтер», который в этом сезоне является одним из фарм-клубов...
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