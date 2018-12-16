ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дефицит текущего счета Беларуси вырос в 2,2 раза

17.12.2018 11:11 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Дефицит текущего счета Беларуси вырос в 2,2 раза

Дефицит счета текущих операций платежного баланса Беларуси в январе-сентябре 2018 года составил 496,3 млн долларов, что в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В третьем квартале сальдо текущего счета сложилось профицитным в размере 368,8 млн долларов после профицита на 424,9 млн долларов во втором квартале и дефицита в 1,29 млрд долларов в первом квартале текущего года, сообщается в отчете Национального банка Беларуси.

В структуре счета текущих операций положительное сальдо внешней торговли составило 861,4 млн долларов (рост на 13,5%). При этом в третьем квартале профицит внешней торговли составил 571,9 млн долларов против дефицита на 19,5 млн долларов во втором квартале (в январе-марте профицит 309,9 млн долларов).

По статье "первичные доходы" (разница между выплатами инвестиционных доходов и притоком средств от оплаты труда временных работников за границей) по итогам 9 месяцев сформировался дефицит в сумме 2,15 млрд долларов (рост на 25,7%), по статье "вторичные доходы" (сальдо поступлений трансфертов из-за границы в пользу государства) - профицит в 789,2 млн долларов (рост на 8,7%).

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дефицит счета текущих операций платежного баланса Беларуси в январе-сентябре 2018 года составил 496,3 млн долларов, что в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным...
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Калинковичами 77-летний водитель Ford съехал в кювет и погиб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика