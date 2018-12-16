Дефицит текущего счета Беларуси вырос в 2,2 раза





Дефицит счета текущих операций платежного баланса Беларуси в январе-сентябре 2018 года составил 496,3 млн долларов, что в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В третьем квартале сальдо текущего счета сложилось профицитным в размере 368,8 млн долларов после профицита на 424,9 млн долларов во втором квартале и дефицита в 1,29 млрд долларов в первом квартале текущего года, сообщается в отчете Национального банка Беларуси.

В структуре счета текущих операций положительное сальдо внешней торговли составило 861,4 млн долларов (рост на 13,5%). При этом в третьем квартале профицит внешней торговли составил 571,9 млн долларов против дефицита на 19,5 млн долларов во втором квартале (в январе-марте профицит 309,9 млн долларов).

По статье "первичные доходы" (разница между выплатами инвестиционных доходов и притоком средств от оплаты труда временных работников за границей) по итогам 9 месяцев сформировался дефицит в сумме 2,15 млрд долларов (рост на 25,7%), по статье "вторичные доходы" (сальдо поступлений трансфертов из-за границы в пользу государства) - профицит в 789,2 млн долларов (рост на 8,7%).