Конкурс футбольных комментаторов: второй сезон. Открыт прием заявок

Белорусская федерация футбола объявляет о начале второго кастинга в проект «Голос белорусского футбола». Любой человек, который любит наш футбол и немного разбирается в игре номер один, может попробовать свои силы.

В прошедшем сезоне федерация кардинально изменила формат и качество интернет-трансляций матчей чемпионата Беларуси, Кубка Беларуси и других турниров. Зрители увидели все игры, а также услышали новых комментаторов, которые стали победителями конкурса «Голос белорусского футбола».

Многие из любителей на протяжении сезона выражали желание также попробовать свои силы в вещании, чтобы в будущем присоединиться к уже имеющемуся пулу. И такая возможность у них появилась!

Я хочу к вам в команду. Что для этого необходимо?

Пройти отбор, подразумевающий несколько туров. На предварительной стадии каждому желающему в открытом доступе будет предложено три видео.

Участнику следует выбрать один из сюжетов ( они доступны тут ) и записать комментарий каждого из них в пристойном качестве — без помех, искажений, компьютерной обработки.

Далее видеофрагмент с наложенным на него голосом соискатель отправляет единым файлом на адрес comment@tutbymedia.by вплоть до 23 часов 59 минут 29 декабря включительно.

Что будет дальше?

Все присланные видео в обязательном порядке отсмотрит жюри: представители АБФФ, ведущие сотрудники спортивного раздела нашего портала, а также ряд независимых экспертов.

Лучшие работы получат пропуск во второй этап состязаний. Кроме того, еще несколько бонусных путевок в следующую стадию найдут своих обладателей путем народных выборов.

На портале в течение недели зрители смогут прослушать и проголосовать за тех участников, которых посчитают самыми достойными для продолжения борьбы. Участники голосования, которые получат наибольшее число голосов, и присоединятся к пулу, отобранному жюри.

А в чем особенность второго тура?

Там участники получат для комментария уже одинаковый отрывок спортивного действа, чтобы состязаться в равных условиях. Система определения победителей останется той же: пятерку сильнейших (хотя, возможно, это число возрастет в зависимости от изначального количества и качества работ соискателей) выберет жюри, а дополнительную тройку сформируют голосованием зрители.

Отметим, что на этой стадии участникам также доведется рассказать о себе, заполнив в произвольной форме анкету.

Кроме того, самых ярких претендентов по итогам первого этапа мы планируем пригласить к пробным эфирам уже в январе! На матчах «Кубка развития», который пройдет с 20 по 28 января в столичном футбольном манеже, участники, заслужившие наиболее лестные рекомендации жюри, получат шанс пройти крещение прямыми репортажами непосредственно в боевых условиях. И те из них, кто выдюжат экзамен, будут напрямую допущены к работе в сезоне-2019.

Когда сформируется окончательный пул победителей?

По итогам двух туров отбора мы пригласим всех финалистов на личную встречу в Дом Футбола, где обсудим перспективы сотрудничества с каждым из участников. Это будет своего рода собеседование с рядом дополнительных заданий в студии АБФФ-ТВ, по итогам которых и будут выбраны «голоса футбола-2019».

Те же, кто останутся за бортом шорт-листа, получат дополнительный шанс попасть в команду комментаторов. Путем голосования на портале мы выберем еще трех человек, которые обзаведутся wild card на сезон-2019.

Что будет с теми, кто прекратит борьбу ранее?

На них мы точно не ставим крест. Каждый из участников, привлекших внимание жюри, останется в поле зрения оргкомитета — и по мере возможности будут приглашаться к участию в запланированных нами активностях по ходу сезона с перспективой включения в работу на постоянной основе.

Есть ли какие-то ограничения для подачи заявки?

Пожалуй, только два — на момент старта конкурса вам должно быть 18 лет и вы должны находиться на территории Беларуси. В остальном же мы максимально демократично подходим к рассмотрению заявок, приветствуя и уже опытных в этом деле ребят и девушек, и абсолютных новичков.

Правда, отметим, что в долгосрочной перспективе участник должен быть готов к работе по выходным дням, активным путешествиям по всей Беларуси и обладать достаточной временной гибкостью для того, чтобы подстраиваться под расписание эфиров.

Важен ли язык озвучки?

Нет, присылать комментарии можно на любом из двух государственных языков страны.

А что там по дедлайнам?

Предварительный раунд конкурса комментаторов стартует в понедельник, 17 декабря — и продлится до 29 декабря включительно. После этого на портале откроется голосование, которое продлится с 5 по 13 января. Во вторник, 15 января, мы подведем итоги отбора и расскажем о временных рамках следующей стадии.

Условия участия Вам необходимо ознакомиться и согласиться с приведенными ниже правилами. Отправляя видео для участия в конкурсе «Голос футбола», вы соглашаетесь с приведенными ниже условиями. В конкурсе «Голос футбола» будет разыграна возможность работы в прямом эфире на интернет-трансляциях матчей «Беларусбанк — чемпионата Беларуси» 2019 года.

Для участия в конкурсе и получения приза пользователь должен: в период с 17 по 29 декабря 2018 года отправить запись своего комментария к конкурсному видео ( доступно по ссылке ) на электронную почту comment@tutbymedia.by . В теме письма необходимо указывать «Голос футбола-2019». Прием заявок заканчивается в 23.59 (время — минское) 29 декабря. Пересылая видео своего комментария, вы соглашаетесь с тем, что все права на него переходят к АБФФ. В дальнейшем это видео или отдельные его фрагменты могут использоваться в видео- и графических материалах, связанных с конкурсом.

Участвовать в конкурсе могут жители Беларуси, достигшие 18-летнего возраста на момент старта отбора. Определение победителя осуществляется следующим образом: — Присланные для участия в конкурсе видео просматривает жюри конкурса. — Участники, чье видео одобрит жюри конкурса, автоматически отправляются во второй тур. Видео, отобранные для народного голосования, будут опубликованы на портале TUT.BY по окончании приема заявок. Начиная с момента публикации видео, за участника конкурса можно голосовать на сайте TUT.BY. Голосование заканчивается в 23.59 (время — минское) 13 января. — Участники второго тура проходят отбор в финал по схеме, повторяющей кастинг на предварительной стадии. Количество человек, напрямую допущенных в финал, будет определять жюри. Еще несколько дополнительных вакансий будут выставлены на народное голосование. — Победитель среди финалистов определится голосованием на портале TUT.BY.

Использование любых сторонних технических решений в процессе участия в конкурсе строго запрещено и влечет за собой отстранение от участия в конкурсе. Организаторы конкурса оставляют за собой право отстранения участников конкурса в случае нарушений технического характера, накрутки голосов и т.д. Информирование победителей будет происходить по электронной почте, указанной в письмах. ***

Организатор оставляет за собой право потребовать от участников конкурса подтверждение их личности и/или персональных данных при помощи фото или документов, удостоверяющих личность. В случае, если фото и/или документы не будут предоставлены, организатор имеет право отказать в участии в конкурсе. Награждение победителя будет происходить только в том случае, если он корректно указал всю необходимую при регистрации информацию и прошел все необходимые этапы верификации. Любая попытка мошенничества и/или подтасовки данных, а также вмешательство в нормальное функционирование голосования, будут рассматриваться в контексте административного и уголовного кодексов Республики Беларусь. При регистрации пользователь соглашается с тем, что его ФИО, фото, голос и/или видео с его участием могут быть использованы организатором в любом существующем медиа-канале без уведомления или компенсации. Победители также соглашаются на участие в рекламной активности, связанной с конкурсом «Голос футбола». Организатор розыгрыша не несет никакой ответственности за сбои в работе системы голосования, вызванные внешними факторами, такими, как нестабильное интернет-соединение или проблемы в работе мобильного устройства пользователя.

Организатором конкурса является Ассоциация «Белорусская федерация футбола». Юридический адрес: Республика Беларусь, г. Минск, пр. Победителей 20/3, 220 020. *** Все данные пользователей (кроме контактных — e-mail и номера телефона), собранные через анкеты, а также присланные видео-записи, могут быть использованы организатором конкурса в следующих каналах: — Официальный сайт АБФФ

— Информационный портал TUT.BY.

— Любые другие сайты и страницы в интернете, принадлежащие или имеющие отношение к организатору конкурса.

— Официальные страницы АБФФ и информационного портала TUT.BY в социальных сетях.

— Любые другие страницы в социальных сетях, принадлежащие или имеющие отношение к организатору конкурса.

— Любые другие СМИ, включая телевизионные каналы, прессу, радио. Заявляясь к участию в конкурсе, пользователи соглашаются с тем, что их данные могут быть использованы организатором для контактов, касающихся других продуктов и услуг организатора конкурса. Пользователи могут в любое время ознакомиться с их личной информацией, хранящейся организатором.