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Аукцион на право аренды старейшего кинотеатра Минска опять отменили

17.12.2018 12:00 — Разное | Tut.by  
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Завтра в Минске должен был пройти аукцион на право аренды кинотеатра «Победа», но его опять отменили. Это уже вторая подобная ситуация.


С 1 января 2017 года старейший кинотеатр города находится на реконструкции. С тех пор процесс, считай, не сдвинулся. Но недавно «Победу» передали от «Киновидеопроката» «Мінскай спадчыне», которая и выставила объект на аукцион в сентябре. Но он не состоялся из-за предписания Генпрокуратуры, а в ноябре объявили новые торги с некоторыми изменениями. Они должны были пройти 18 декабря.

Но 7 декабря и их отменили. Как стало известно TUT.BY, это сделано центром недвижимости на основании письма от «Мінскай спадчыны». На протяжении недели мы пытались узнать у «спадчыны» причины снятия объекта с торгов, но ответа так и не получили. Директор организации отказался от комментариев на этот счет.

Отметим, что в прошлый раз раз отмена была связана с предписанием Генпрокуратуры. Но, как рассказали в ведомстве, новых предписаний по этому вопросу оно не выдавало.


Напомним, на аукционе предполагалось продать два лота. Первый — право аренды помещения на первом этаже площадью 153 квадратных метра под общепит или место для оказания услуг. Второй — право аренды помещения в подвале, а также на первом и втором этажах, общей площадью более 1100 квадратных метров. На этих площадях предполагалась сделать кинотеатр с иными культурно-развлекательными и сопутствующими функциями, в том числе общественного питания и торговли.

Победитель торгов должен был безвозмездно оплатить следующие работы:

— корректировка проектно-сметной документации, в случае ее изменения с учетом технологии и интерьеров помещений арендатора;

— закупка материалов и устройство внутренних дверных проемов, покрытий полов, финишных внутренних отделочных работ;

— закупка, поставка и монтаж следующих внутренних инженерных систем и оборудования: водопровода и канализации, электроосвещения, при необходимости: кондиционирование, телевидение, локально-вычислительная сеть, интернет, система контроля доступа, видеонаблюдение, охранная сигнализация; технологического оборудования помещений;

— устройство наружной рекламы;

— услуги заказчика в соответствии с проектно-сметной документацией.

В отношении обоих лотов сообщалось, что здание находится в реконструкции, в ходе которой будут сохранены основное функциональное назначение и наименование здания, элементы, формирующие аутентичный характер отделки фасадов, помещений, входной группы, вестибюля.

А вот первый аукцион не состоялся потому, что по мнению Генпрокуратуры, тогда было произвольно изменено целевое назначение здания, которое является историко-культурной ценностью, а также научно не обосновано наделение кинотеатра несвойственными ему функциями.

 
Теги: Минск
 
 
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