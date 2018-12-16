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Мы это заслужили. 30 Seconds To Mars и Bring Me The Horizon приедут в Минск с разницей в день

17.12.2018 11:58 — Разное | Tut.by  
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14 и 15 июля в «Чижовка-Арене» будет два дня больших рок-концертов. Сначала там выступят британцы Bring Me The Horizon, а затем американцы Thirty Seconds To Mars. Билеты на оба концерта уже можно купить.

Bring Me The Horizon

Группа была основана в 2004 году в Шеффилде, Англия. Их вокалист — один из самых татуированных людей в мире. Их музыка — адреналиновая смесь разных ответвлений метала, альтернативного рока и электроники. На счету коллектива пять студийных альбомов, а в Минск они приедут с шестым. Новый диск Amo выйдет в январе 2019-го и, судя по двум первым синглам Mantra и Wonderful Life, будет не менее успешным, чем предшественники.

Когда: 14 июля 2019 года, 19.00.

Где: «».

Сколько: от 67 рублей.

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Thirty Seconds To Mars

Рокеры известны не в последнюю очередь благодаря харизматичному фронтмену Джареду Лето, который является популярным киноактером, обладателем «Оскара» и «Золотого глобуса». При этом он не боится ходить в народ — поклонники должны помнить, как во время прошлого приезда в 2014 году он гулял по Немиге без охраны. Аналогичное происходило даже во время тура по Сибири.

На этот раз группа привезет в Минск лучшие песни и новый альбом America, который многие назвали самым разнообразным в истории коллектива. Нет проблем и с коммерческим успехом — пластинка дебютировала на второй строчке хит-парада «Биллборд».

Когда: 15 июля 2019 года, 20.00.

Где: «».

Сколько: от 80 рублей.

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***

15 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билет на новогодний праздник в «Минск-Арене», который пройдет 29 декабря. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 21 декабря. К слову, мы разыгрываем целых 1000 квитков.

 
Теги: Минск
 
 
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14 и 15 июля в «Чижовка-Арене» будет два дня больших рок-концертов. Сначала там выступят британцы Bring Me The Horizon, а затем американцы Thirty Seconds To Mars. Билеты на оба концерта...
 
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