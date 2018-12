Мы это заслужили. 30 Seconds To Mars и Bring Me The Horizon приедут в Минск с разницей в день

14 и 15 июля в «Чижовка-Арене» будет два дня больших рок-концертов. Сначала там выступят британцы Bring Me The Horizon , а затем американцы Thirty Seconds To Mars . Билеты на оба концерта уже можно купить.

Bring Me The Horizon

Группа была основана в 2004 году в Шеффилде, Англия. Их вокалист — один из самых татуированных людей в мире. Их музыка — адреналиновая смесь разных ответвлений метала, альтернативного рока и электроники. На счету коллектива пять студийных альбомов, а в Минск они приедут с шестым. Новый диск Amo выйдет в январе 2019-го и, судя по двум первым синглам Mantra и Wonderful Life, будет не менее успешным, чем предшественники.

Thirty Seconds To Mars

Рокеры известны не в последнюю очередь благодаря харизматичному фронтмену Джареду Лето, который является популярным киноактером, обладателем «Оскара» и «Золотого глобуса». При этом он не боится ходить в народ — поклонники должны помнить, как во время прошлого приезда в 2014 году он гулял по Немиге без охраны. Аналогичное происходило даже во время тура по Сибири.

На этот раз группа привезет в Минск лучшие песни и новый альбом America, который многие назвали самым разнообразным в истории коллектива. Нет проблем и с коммерческим успехом — пластинка дебютировала на второй строчке хит-парада «Биллборд».

