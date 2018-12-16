Лукашенко заявляет, что в Беларуси не будет катастрофы из-за налогового маневра в России

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в случае отсутствия договоренностей с Москвой о компенсации за налоговый маневр издержки белорусской экономики составят в 2019 году $400-500 млн. По мнению президента, "это приличные деньги, но не катастрофа для страны".

"Если мы не договоримся (с Россией о компенсации – ИФ), то этот налоговый маневр на нас навалом будет идти постепенно с 2019 по 2024 год. В 2019 году, если вдруг, то мы можем потерять около $400-500 млн. Да, это приличные деньги, но не катастрофа для страны", - заявил А.Лукашенко на совещании в понедельник.

Главу государства цитирует его пресс-служба.

Он констатировал, что на правительственном уровне с Россией не удалось договориться по вопросу предоставления Минску компенсации выпадающих доходов бюджета и нефтепереработчиков из-за проводимого в России налогового маневра в нефтяной сфере. "В результате этих изменений, которые могут произойти, для Беларуси в очередной раз в ЕАЭС и Союзном государстве ухудшаются условия функционирования экономики", - подчеркнул А.Лукашенко. По его словам, из-за этого "белорусы заволновались".

В то же время, заверил президент, "даже при худшем варианте для Беларуси, связанным с реализацией в нефтяной сфере в России налогового маневра, в экономике страны ничего не обрушится".

"Я хочу прямо сказать: волноваться абсолютно нет причин. Это наша проблема - руководства страны, - которую мы должны решить. Даже при худшем варианте ничего не обрушится. А что касается 2019 года, то вообще разговоров нет. Поэтому надо спокойно жить и работать", - полагает А.Лукашенко.

По его словам, Беларусь ответит на новые вызовы переформатирование внешней и внутренней политики. "И вообще никакой катастрофы не будет. Просто мы будем вынуждены переформатировать в какой-то степени нашу внутреннюю, внешнюю политику. И особенно все, что связано с финансами", - сказал глава государства.

В данном контексте он также подчеркнул незыблемость суверенитета Беларуси и готовность к сокращению бюджетных расходов. "Мы будем развиваться - во что бы то ни стало в том направлении, в котором мы определим здесь - в суверенной независимой Беларуси. Поэтому и бюджет, а это большие деньги - миллиарды долларов и рублей - мы должны очень четко распределить, чтобы эти средства попали туда, куда нужно. Тому, кто в этом нуждается", - заявил президент.

На этом фоне А.Лукашенко призвал жителей Беларуси "спокойно работать, болеть за свою семью, детей, особенно накануне новогодних праздников".

Как сообщалось, в минувшую пятницу белорусский президент анонсировал переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, которые должны состояться 25 декабря. Главным содержанием переговоров будет вопрос о предоставлении Минску компенсации издержек из-за проведения в России налогового маневра в нефтяной отрасли.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на прошедшем 13 декабря в Бресте заседании Союзного Совмина озвучил новую позицию российской стороны, которая предусматривает готовность Минска к "глубокой интеграции" перед решением о предоставлении со стороны РФ дальнейших преференций.

А.Лукашенко расценил такую позицию как угрозу суверенитету Беларуси. "Если нас хотят поделить на области и впихнуть в Россию - этого не будет никогда", - сказал президент в пятницу на пресс-конференции для российских СМИ в Минске.