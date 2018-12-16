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Валовой внешний долг Беларуси за 9 месяцев снизился на 1,2%, до $39,46 млрд

17.12.2018 11:20 — Разное | Интерфакс  
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Валовой внешний долг Беларуси на 1 октября 2018 года составил $39,46 млрд, сократившись за январь-сентябрь на 1,2%, сообщается в отчете Нацбанка страны.

За третий квартал внешний долг вырос на 0,5% после снижения во втором квартале на 1,3% и на 0,5% в первом квартале. Относительно ВВП показатель валового внешнего долга уменьшился до 67,2% на 1 октября с 68,5% ВВП на 1 июля и 73,4% ВВП на 1 января 2018 года.

В расчете на душу населения валовой внешний долг на 1 октября составил $4,16 тыс. против $4,2 тыс. на 1 января 2018 года.

В структуре валового внешнего долга на долю долга правительства приходится $17,06 млрд (снижение на 1,2% за полугодие, в третьем квартале рост на 0,6%), Нацбанка - $918,3 млн (снижение на 17,4% за 9 месяцев, в третьем квартале - на 3,7%), банков - $4,4 млрд (снижение на 2% за 9 месяцев, в третьем квартале снижение на 2,2% после сокращения на 3,4% во втором квартале), нефинансового сектора - $15 млрд (снижение на 0,3% с начала года, в третьем квартале рост на 1,4%). Задолженность компаний перед прямыми инвесторами составила $2,08 млрд (рост на 2,5% за январь-сентябрь).

Чистый внешний долг Беларуси (за вычетом размещенных за пределами страны долговых активов) на 1 октября 2018 года составил $24,2 млрд, сократившись с начала года на 3,4%, в том числе на 1% за третий квартал.

Валовой внешний долг госсектора в расширенном определении (с учетом местных госорганов) на 1 октября был равен $24,72 млрд (42,1% ВВП), уменьшившись с начала года на 1%.

Золотовалютные резервы Беларуси (на 1 октября $6,93 млрд) покрывали 17,6% валового внешнего долга (на 1 января 2018 года - 18,3%).

Беларусь в январе-сентябре 2018 года направила на обслуживание валового внешнего долга $5,12 млрд (11,6% ВВП), что на 25% больше, чем в январе-сентябре 2017 года. В том числе обслуживание госдолга в текущем году выросло на 75,5% до $2,44 млрд.

Просроченный внешний долг на 1 октября составил $844,2 млн, сократившись с начала года на 8,8%, в том числе долг корпоративного сектора - $834,7 млн (снижение на 8,5%).

По данным Нацбанка, ВВП Беларуси в долларовом эквиваленте за 12 месяцев (с 1 октября 2017 года по 1 октября 2018 года) составил $58,74 млрд (рост на 11,4% по сравнению с предыдущими 12 месяцами).

Как сообщалось, в 2017 году валовой внешний долг Беларуси вырос на 6,4% - до $39,92 млрд (73,4% ВВП).

 
 
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Валовой внешний долг Беларуси на 1 октября 2018 года составил $39,46 млрд, сократившись за январь-сентябрь на 1,2%, сообщается в отчете Нацбанка страны. За третий квартал...
 
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