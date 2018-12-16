Александр Лукашенко о российском налоговом маневре: даже при худшем варианте катастрофы не будет





Даже при худшем варианте для Беларуси, связанным с реализацией в нефтяной сфере в России налогового маневра, в экономике страны ничего не обрушится. Об этом сегодня заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая доклад об окончательных вариантах проектов Налогового кодекса и закона о бюджете Республики Беларусь на 2019 год, передает корреспондент БЕЛТА .

Глава государства отметил, что присутствует множество разных точек зрения и мнений после того, как на правительственном уровне не удалось договориться по вопросу проводимого в России налогового маневра. Александр Лукашенко подчеркнул, что в результате этих изменений, которые могут произойти, для Беларуси в очередной раз в ЕАЭС и Союзном государстве ухудшаются условия функционирования экономики.

«Меня настораживает, что белорусы заволновались. Я хочу прямо сказать: волноваться абсолютно нет причин. Это наша проблема — руководства страны, — которую мы должны решить. Даже при худшем варианте ничего не обрушится. А что касается 2019 года, то вообще разговоров нет. Поэтому надо спокойно жить и работать, — заявил белорусский лидер. — Если мы не договоримся, то этот налоговый маневр на нас навалом будет идти постепенно с 2019 по 2024 год. В 2019 году, если вдруг, то мы можем потерять около $400-500 млн. Да, это приличные деньги, но не катастрофа для страны».

«И вообще никакой катастрофы не будет. Просто мы будем вынуждены переформатировать в какой-то степени нашу внутреннюю, внешнюю политику. И особенно все, что связано с финансами», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства еще раз отметил, что никакой настороженности у людей быть не может. «Мы будем развиваться во что бы то ни стало в том направлении, в котором мы определим здесь — в суверенной независимой Беларуси. Поэтому и бюджет, а это большие деньги — миллиарды долларов и рублей — мы должны очень четко распределить, чтобы эти средства попали туда, куда нужно. Тому, кто в этом нуждается», — сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко призвал жителей Беларуси спокойно работать, болеть за свою семью, детей, особенно накануне новогодних праздников.

«Надо считать каждую копейку» — Александр Лукашенко требует не допустить расточительства при бюджетном планировании







Президент Беларуси Александр Лукашенко требует, чтобы при бюджетном планировании на 2019 и последующие годы закладывались только необходимые расходы, без расточительства и зазоров. Об этом он заявил сегодня, заслушивая доклад об окончательных вариантах проектов Налогового кодекса и закона о бюджете Республики Беларусь на 2019 год.

«Причина нашего сегодняшнего небольшого совещания состоит в том, что после рассмотрения планов нашей работы и проекта бюджета на будущий год я поручил, чтобы вы со своими специалистами еще раз обратились к проекту бюджета. И попросил, чтобы никаких люфтов и зазоров в проекте бюджета не было. Никакого расточительства государственных средств в будущем году допустить мы не можем. И не только в будущем. Мы должны считать каждую копейку», — подчеркнул белорусский лидер.

«Я из практики знаю, что есть желание у правительства, министров, еще кого-то, кто зависит от бюджета, иметь какие-то резервы, заначки на всякий случай для чего-то. Это категорически неприемлемо. И вы должны были, если это было, исправить за истекшие две недели», — отметил Президент.

Он поручил председателю Комитета государственного контроля, чтобы при исполнении бюджета 2019 года на этот вопрос было обращено особое внимание. «Никаких закупок автомобилей, кроме централизованных. И у нас свое автомобильное производство. Я прошу это иметь в виду. Никаких расходов на разного рода ненужные поездки, разъезды и командировки. Надо с этим заканчивать, — потребовал глава государства. — Хватит ездить по конференциям. У нас практически в каждом государстве, где проходят эти конференции, есть посольства. Ориентируйте их, и пусть они этим занимаются».

Александр Лукашенко подчеркнул, что посещать разного рода мероприятия нужно только в том случае, если это принесет финансовую выгоду государству или будет способствовать позитивному формированию имиджа страны.

«Чтобы был результат. Вы понимаете, о чем речь. Это касается всех. Поэтому я и поручил посмотреть еще раз план бюджета на 2019 год, чтобы не было никаких излишеств», — добавил Президент.

Глава государства также отметил, что этот вопрос необходимо оперативно рассмотреть, чтобы затем парламент в рамках своей компетенции мог принять решение по соответствующему законопроекту. «Знаю, что депутаты изучили проект бюджета и ждут возможных корректировок от Президента. Будут они или нет, по итогам совещания мы определимся. Но сегодня бюджет нужно принять, чтобы мы могли отправить этот план на места. Чтобы могли ознакомиться те, кто будет заниматься бюджетным планированием на местах», — резюмировал белорусский лидер.

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