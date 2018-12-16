В пункте пропуска «Бенякони» выявлена попытка незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза денежных средств

Согласно таможенному законодательству Евразийского экономического союза, при единовременном перемещении (как ввозе, так и вывозе) денежных средств, превышающих в эквиваленте 10 тыс. долларов США, они подлежат обязательному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации, а также дополнительного формуляра к ней на всю сумму перемещаемых денежных средств. В формуляр необходимо внести сведения о происхождении наличных денежных средств (денежных инструментов), предполагаемом их использовании, а также маршруте и способе перевозки.

В отношении гражданина Узбекистана Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает конфискацию незадекларированных денежных средств в части превышения.

Также у 26-летнего узбека обнаружен насвай, ответственность за хранение, распространение, перевозку которого, как и других жевательных препаратов, содержащих в своем составе табак с добавлением извести и другого нетабачного сырья, установлена ст. 16.10 КоАП Республики Беларусь (санкция предусматривает арест и штраф до 40 базовых величин).



