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За 2018 год население Беларуси сократилось почти на 15 тысяч человек
17.12.2018 11:54 — Разное | Ежедневник
Согласно Белстату, население Беларуси продолжает сокращаться. По состоянию на конец ноября 2018 года в нашей стране было 9 млн 477,1 тысяч человек.
А в начале 2018-го в республике было на 14 800 человек больше (9 миллионов 491,9 тысяч).
С 2015 по 2017 год в Беларуси был незначительный рост численности населения, но позже спад возобновился.
По прогнозам демографов, население Беларуси будет уменьшаться и дальше. Как ранее сообщали в НИИ труда Минтруда, без учета миграционных процессов численность населения Беларуси в 2030 году может составить 8 млн 964 тыс. 600 человек.
По прогнозам ООН, к 2050 году население Беларуси сократиться до 8 млн 570 тысяч человек. Такие данные опубликованы в 2017 году в докладе «World Population Prospects».
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Согласно Белстату, население Беларуси продолжает сокращаться. По состоянию на конец ноября 2018 года в нашей стране было 9 млн 477,1 тысяч человек.
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