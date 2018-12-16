В Ледовой арене прошел турнир по гандболу. Горецкая команда заняла третье место

На выходных в Ледовой арене прошел Международный турнир по гандболу среди любительских команд. Эти традиционные соревнования посвящены памяти уроженца Горецкого района, маршалу, дважды герою Советского Союза Ивану Якубовскому.

В турнире приняли участие команды из Калининграда, Смоленска, Минска, Бреста и Горок.

Среди почетных гостей были основатель турнира, судья всесоюзной категории Анатолий Ерухимович, председатель федерации гандбола Калининградской области Виктор Дорохин, заместитель председателя федерации гандбола Могилевской области Игорь Карчевский.

заведующий сектором спорта и туризма Горецкого райисполкома Александр Зайцев.

В течение двух дней зрители могли наблюдать под крышей арены напряженную борьбу между гандболистами. Кубок победителя в итоге достался брестской команде «Западный регион». Серебряными призерами стали минские «Аматары», на третьем месте – горецкий «Колос».









































































































Фото Михаила Левцова