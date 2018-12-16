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В Ледовой арене прошел турнир по гандболу. Горецкая команда заняла третье место
17.12.2018 — Разное | Горецкий вестник
На выходных в Ледовой арене прошел Международный турнир по гандболу среди любительских команд. Эти
В турнире приняли участие команды из Калининграда, Смоленска, Минска, Бреста и Горок.
Среди почетных гостей были основатель турнира, судья всесоюзной категории Анатолий Ерухимович, председатель федерации гандбола Калининградской области Виктор Дорохин, заместитель председателя федерации гандбола Могилевской области Игорь Карчевский.
заведующий сектором спорта и туризма Горецкого райисполкома Александр Зайцев.
В течение двух дней зрители могли наблюдать под крышей арены напряженную борьбу между гандболистами. Кубок победителя в итоге достался брестской команде «Западный регион». Серебряными призерами стали минские «Аматары», на третьем месте – горецкий «Колос».
Фото Михаила Левцова
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На выходных в Ледовой арене прошел Международный турнир по гандболу среди любительских команд. Эти традиционные соревнования посвящены памяти уроженца...
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