ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Ледовой арене прошел турнир по гандболу. Горецкая команда заняла третье место

17.12.2018 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Просмотрено: 30

 

На выходных в Ледовой арене прошел Международный турнир по гандболу среди любительских команд. Эти традиционные соревнования посвящены памяти уроженца Горецкого района, маршалу, дважды герою Советского Союза Ивану Якубовскому.

В турнире приняли участие команды из Калининграда, Смоленска, Минска, Бреста и Горок.

Среди почетных гостей были основатель турнира, судья всесоюзной категории Анатолий Ерухимович, председатель федерации гандбола Калининградской области Виктор Дорохин, заместитель председателя федерации гандбола Могилевской области Игорь Карчевский.

заведующий сектором спорта и туризма Горецкого райисполкома Александр Зайцев.

В течение двух дней  зрители могли наблюдать под крышей арены напряженную борьбу между гандболистами. Кубок победителя в итоге достался брестской команде «Западный регион». Серебряными призерами стали минские «Аматары», на третьем месте – горецкий «Колос».

 

 

В Ледовой арене прошел турнир по гандболу. Горецкая команда заняла третье место

 

В Ледовой арене прошел турнир по гандболу. Горецкая команда заняла третье место

 

В Ледовой арене прошел турнир по гандболу. Горецкая команда заняла третье место

 

В Ледовой арене прошел турнир по гандболу. Горецкая команда заняла третье место

 

В Ледовой арене прошел турнир по гандболу. Горецкая команда заняла третье место

 

В Ледовой арене прошел турнир по гандболу. Горецкая команда заняла третье место

 

В Ледовой арене прошел турнир по гандболу. Горецкая команда заняла третье место

 

В Ледовой арене прошел турнир по гандболу. Горецкая команда заняла третье место

 

В Ледовой арене прошел турнир по гандболу. Горецкая команда заняла третье место

 

В Ледовой арене прошел турнир по гандболу. Горецкая команда заняла третье место

 

В Ледовой арене прошел турнир по гандболу. Горецкая команда заняла третье место

 

В Ледовой арене прошел турнир по гандболу. Горецкая команда заняла третье место

 

В Ледовой арене прошел турнир по гандболу. Горецкая команда заняла третье место

 

В Ледовой арене прошел турнир по гандболу. Горецкая команда заняла третье место

 

В Ледовой арене прошел турнир по гандболу. Горецкая команда заняла третье место

 

В Ледовой арене прошел турнир по гандболу. Горецкая команда заняла третье место

 

В Ледовой арене прошел турнир по гандболу. Горецкая команда заняла третье место

 

В Ледовой арене прошел турнир по гандболу. Горецкая команда заняла третье место

 

В Ледовой арене прошел турнир по гандболу. Горецкая команда заняла третье место

 

В Ледовой арене прошел турнир по гандболу. Горецкая команда заняла третье место

 

В Ледовой арене прошел турнир по гандболу. Горецкая команда заняла третье место

 

В Ледовой арене прошел турнир по гандболу. Горецкая команда заняла третье место

 

В Ледовой арене прошел турнир по гандболу. Горецкая команда заняла третье место

 

В Ледовой арене прошел турнир по гандболу. Горецкая команда заняла третье место

 

В Ледовой арене прошел турнир по гандболу. Горецкая команда заняла третье место

 

В Ледовой арене прошел турнир по гандболу. Горецкая команда заняла третье место

 

Фото Михаила Левцова


 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  На выходных в Ледовой арене прошел Международный турнир по гандболу среди любительских команд. Эти традиционные соревнования посвящены памяти уроженца...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко о российском налоговом маневре: даже при худшем варианте катастрофы не будет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика