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В четвертой школе наградили лучших олимпиадников
17.12.2018 — Разное | Горецкий вестник
В актовом зале средней школы №4 прошла
В олимпиаде принимали участие 283 учащихся из образовательных учреждений Горецкого района.
Фото Михаила Левцова
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В актовом зале средней школы №4 прошла традиционная церемония награждения победителей второго этапа республиканской олимпиады по учебным предметам. Также на...
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