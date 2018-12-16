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В четвертой школе наградили лучших олимпиадников

17.12.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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В актовом зале средней школы №4 прошла традиционная церемония награждения победителей  второго этапа республиканской олимпиады по учебным предметам. Также на мероприятии чествовали  победителей отборочного этапа олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность».

В олимпиаде принимали участие 283  учащихся из  образовательных учреждений Горецкого района.

 

В четвертой школе наградили лучших олимпиадников

 

В четвертой школе наградили лучших олимпиадников

 

В четвертой школе наградили лучших олимпиадников

 

В четвертой школе наградили лучших олимпиадников

 

В четвертой школе наградили лучших олимпиадников

 

В четвертой школе наградили лучших олимпиадников

 

В четвертой школе наградили лучших олимпиадников

 

В четвертой школе наградили лучших олимпиадников

 

В четвертой школе наградили лучших олимпиадников

 

В четвертой школе наградили лучших олимпиадников

 

В четвертой школе наградили лучших олимпиадников

 

В четвертой школе наградили лучших олимпиадников

 

В четвертой школе наградили лучших олимпиадников

 

В четвертой школе наградили лучших олимпиадников

 

В четвертой школе наградили лучших олимпиадников

 

В четвертой школе наградили лучших олимпиадников

 

В четвертой школе наградили лучших олимпиадников

 

В четвертой школе наградили лучших олимпиадников

 

В четвертой школе наградили лучших олимпиадников

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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  В актовом зале средней школы №4 прошла традиционная церемония награждения победителей  второго этапа республиканской олимпиады по учебным предметам. Также на...
 
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