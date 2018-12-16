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Военные украли с авианосца «Адмирал Кузнецов» деталей почти на полтора миллиона российских рублей
Военнослужащие вынесли с тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» 393 радиоэлемента общей стоимостью более 1,4 млн рублей (21 тысяча долларов),
Тогда старшина Арслан Ахмайсов и матрос Филипп Филин проникли в кладовую корабля, вынесли оттуда радиодетали и спрятали их в другом помещении авианосца. Затем они
Военный суд назначил Ахмайсову и Филину по 3 года и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Также виновных обязали выплатить Минобороны России по 630 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба.
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Детали продали скупщикам в Мурманске.
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