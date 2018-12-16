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Военные украли с авианосца «Адмирал Кузнецов» деталей почти на полтора миллиона российских рублей

17.12.2018 12:27 — Разное | Tut.by  
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Военнослужащие вынесли с тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» 393 радиоэлемента общей стоимостью более 1,4 млн рублей (21 тысяча долларов), сообщает «Мурманский вестник». Инцидент произошел весной прошлого года, но известно о нем стало только сейчас.


Фото: Reuters

Тогда старшина Арслан Ахмайсов и матрос Филипп Филин проникли в кладовую корабля, вынесли оттуда радиодетали и спрятали их в другом помещении авианосца. Затем они
организовали на авианесущем крейсере подпольную мастерскую, где извлекли кусачками из радиодеталей элементы с драгметаллами. Все, что удалось достать, продали в Мурманске скупщикам за 1,2 млн российских рублей, или 18 тысяч долларов.

Военный суд назначил Ахмайсову и Филину по 3 года и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Также виновных обязали выплатить Минобороны России по 630 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба.

 
 
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