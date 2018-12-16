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Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 18 декабря
17.12.2018 12:34 — Разное | Аргументы и факты
Будет облачно, по востоку с прояснениями. В западных и центральных районах пройдет снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.
Температура воздуха в течение суток составит от 3 до 9 градусов мороза, ночью по востоку при прояснениях - 10-12 градусов со знаком минус.
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Будет облачно, по востоку с прояснениями. В западных и центральных районах пройдет снег.
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