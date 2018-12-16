ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

До минус 15 похолодает в Жлобинском районе в ближайшие дни

17.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
До минус 15 похолодает в Жлобинском районе в ближайшие дни

Уже сегодня вечером, 17 декабря, в Жлобинском районе столбик термометра опустится до минус восьми градусов. В ближайшие дни температура продолжит снижаться.

Так, завтра, 18 декабря, будет облачно, без существенных осадков, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, ночью порывы до 12 м/с. Минимальная температура ночью минус 10, максимальная днем -2, -7.

В среду, 19 декабря, ночью и утром ожидается снег, днем преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью от 10 до 5 градусов ниже нуля, при прояснениях до -15, днем -4,-9.

Уровень воды в  реке Днепр практически за неделю поднялся на 15 см и на 16 декабря составил 114 см.

По материалам Жлобинской метеостанции подготовила Людмила КРИЧКО.

Фото Николая СЕМЕНЦА.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

Читайте ndsmi.by в "twitter" 

Наш канал на YouTube

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже сегодня вечером, 17 декабря, в Жлобинском районе столбик термометра опустится до минус восьми градусов. В ближайшие дни температура продолжит...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко просит белорусов не волноваться из-за налогового маневра: Катастрофы не будет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика