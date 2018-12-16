До минус 15 похолодает в Жлобинском районе в ближайшие дни

Уже сегодня вечером, 17 декабря, в Жлобинском районе столбик термометра опустится до минус восьми градусов. В ближайшие дни температура продолжит снижаться.

Так, завтра, 18 декабря, будет облачно, без существенных осадков, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, ночью порывы до 12 м/с. Минимальная температура ночью минус 10, максимальная днем -2, -7.

В среду, 19 декабря, ночью и утром ожидается снег, днем преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью от 10 до 5 градусов ниже нуля, при прояснениях до -15, днем -4,-9.

Уровень воды в реке Днепр практически за неделю поднялся на 15 см и на 16 декабря составил 114 см.

По материалам Жлобинской метеостанции подготовила Людмила КРИЧКО.

Фото Николая СЕМЕНЦА.

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