В Слуцке почти 300 новобранцев приняли воинскую присягу





15 декабря на плацу 30-й краснознаменной отдельной железнодорожной бригады почти 300 призывников стали защитниками отечества. В торжественной обстановке они присягнули на верность Родине и преданность народу, сообщает сайт Слуцкого райисполкома.

Молодых солдат поздравили председатель Слуцкого районного Совета депутатов Овсянникова Н А., депутат палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ражанец В. В., представители Министерства обороны.

По традиции, прошло и освящение строя новобранцев, которое совершил епископ Слуцкий и Солигорский Антоний.