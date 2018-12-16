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В Слуцке почти 300 новобранцев приняли воинскую присягу
17.12.2018 — Разное | Слуцк Город
15 декабря на плацу 30-й краснознаменной отдельной железнодорожной бригады почти 300 призывников стали защитниками отечества. В торжественной обстановке они присягнули на верность Родине и преданность народу,
Молодых солдат поздравили председатель Слуцкого районного Совета депутатов Овсянникова Н А., депутат палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ражанец В. В., представители Министерства обороны.
По традиции, прошло и освящение строя новобранцев, которое совершил епископ Слуцкий и Солигорский Антоний.
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15 декабря на плацу 30-й краснознаменной отдельной железнодорожной бригады почти 300 призывников стали защитниками отечества. В торжественной обстановке они...
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