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В Слуцке почти 300 новобранцев приняли воинскую присягу

17.12.2018 — Разное | Слуцк Город  
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В Слуцке почти 300 новобранцев приняли воинскую присягу

15 декабря на плацу 30-й краснознаменной отдельной железнодорожной бригады почти 300 призывников стали защитниками отечества. В торжественной обстановке они присягнули на верность Родине и преданность народу, сообщает сайт Слуцкого райисполкома. 

Молодых солдат поздравили председатель Слуцкого районного Совета депутатов Овсянникова Н  А., депутат палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ражанец В. В., представители Министерства обороны.

По традиции, прошло и освящение строя новобранцев, которое совершил епископ Слуцкий и Солигорский Антоний.

 
 
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15 декабря на плацу 30-й краснознаменной отдельной железнодорожной бригады почти 300 призывников стали защитниками отечества. В торжественной обстановке они...
 
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