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Повторный мониторинг филиала «Хотимский райтопсбыт»
17.12.2018 — Разное | Новости Хотимска
Инспекцией НиП Хотимского РОЧС был проведен повторный мониторинг филиала МКОУПП «Облтопливо» филиал «Хотимский райтопсбыт» (руководитель Колмачев О.П.).
Напомним, что в ходе проведения первичного мониторинга на данном объекте были выявлены нарушения требований правил пожарной безопасности. Руководителю были вручены рекомендации по устранению выявленных недостатков.
В ходе проведения повторного мониторинга, все недостатки которые были выявлены при первичном мониторинге, были своевременно устранены.
Вадим Петроченко
Инспектор ГПиВО Хотимского РОЧС
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Инспекцией НиП Хотимского РОЧС был проведен повторный мониторинг филиала МКОУПП «Облтопливо» филиал «Хотимский райтопсбыт» (руководитель Колмачев О.П.)....
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