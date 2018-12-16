Повторный мониторинг филиала «Хотимский райтопсбыт»

Инспекцией НиП Хотимского РОЧС был проведен повторный мониторинг филиала МКОУПП «Облтопливо» филиал «Хотимский райтопсбыт» (руководитель Колмачев О.П.).

Напомним, что в ходе проведения первичного мониторинга на данном объекте были выявлены нарушения требований правил пожарной безопасности. Руководителю были вручены рекомендации по устранению выявленных недостатков.

В ходе проведения повторного мониторинга, все недостатки которые были выявлены при первичном мониторинге, были своевременно устранены.

Вадим Петроченко

Инспектор ГПиВО Хотимского РОЧС