Повторный мониторинг строительной площадки Хотимского РГС

По истечении рекомендованного срока противопожарных мероприятий рекомендованных по результатам мониторинга ОАО «Барановичигазстрой» по строительной площадке объекта строительства «Реконструкция производственной базы филиала ПУ «Климовичигаз» Хотимского РГС по пер. Держинского, 28 г.п. Хотимска» (руководитель Романовский В.З.), инспекция НиП Хотимского РОЧС повторно посетила объект с целью изучить противопожарное состояние, а также проверки степени выполнения рекомендаций.

Стоит отметить, что руководитель серьезно отнесся к рекомендациям со стороны представителей Хотимского РОЧС и все нарушения, которые были выявлены в ходе первичного мониторинга, были устранены в полном объеме.

Вадим Петроченко

Инспектор ГПиВО

Хотимского РОЧС