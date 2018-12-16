Стало известно расписание общественного транспорта в Пинске и пригороде в новогодние праздники

Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», в связи с праздничными днями 25 декабря 2018 года и 1 января 2019 года и переносом рабочих дней с понедельника 24 декабря на субботу 22 декабря, а также с понедельника 31 декабря на субботу 29 декабря обслуживание городских маршрутов с 21 декабря 2018 года по 2 января 2019 года будет производиться следующим образом:
21, 26, 27, 28 декабря, 2 января – по расписанию рабочего дня;
22, 29 декабря – обслуживание 1-й смены (в среднем до 14.00) – по расписанию рабочего дня, второй смены
(в среднем с 14.00) – по расписанию выходного дня. При этом обслуживание маршрутов №№ 16, 17, 18, 19, 26, 28, 33, 44, 47 будет производиться по расписанию рабочего дня в течение всего дня, обслуживание маршрутов № 25 (кладбище д. Посеничи) и № 31 (кладбище д. Торгошицы) – по расписанию выходного дня в течение всего дня;
23, 24, 25, 30 декабря – по расписанию воскресенья;
31 декабря – по расписанию воскресенья. При этом время окончания обслуживания всех маршрутов, в т.ч. экспрессного (№ 10Э) – 23.30.
1 января 2019 года обслуживание маршрутов будет производиться по расписанию воскресенья с внесением следующих изменений:
на всех маршрутах до 14.00 увеличивается интервал движения. Внимание! В 1-ю смену (в среднем до 14.00) автобусы будут двигаться по отдельному, новогоднему, расписанию, которое будет размещено на сайте автобусного парка 29 декабря;
на маршрутах №№ 3, 3А, 17, 25 (кладбище д. Посеничи), 27, 31 (кладбище д. Торгошицы), 34, 36 Э, 47, 8А отменяются все рейсы.
По заявкам предприятий, учреждений, организаций могут быть организованы дополнительные рейсы на конкретных маршрутах в определенные дни.
В Пинском автобусном парке добавили, что изменения коснутся и пригородных маршрутов формирующихся на АВ «Пинск». Так, в декабре-январе обслуживание пригородных маршрутов будет производиться по расписанию соответствующего дня недели с внесением следующих изменений:
1 января 2019 года пригородные автобусы будут двигаться по расписанию вторника с отменой следующих рейсов: