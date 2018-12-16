Стало известно расписание общественного транспорта в Пинске и пригороде в новогодние праздники



Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», в связи с праздничными днями 25 декабря 2018 года и 1 января 2019 года и переносом рабочих дней с понедельника 24 декабря на субботу 22 декабря, а также с понедельника 31 декабря на субботу 29 декабря обслуживание городских маршрутов с 21 декабря 2018 года по 2 января 2019 года будет производиться следующим образом:

21, 26, 27, 28 декабря, 2 января – по расписанию рабочего дня;

– по расписанию рабочего дня; 22, 29 декабря – обслуживание 1-й смены (в среднем до 14.00) – по расписанию рабочего дня, второй смены

(в среднем с 14.00) – по расписанию выходного дня. При этом обслуживание маршрутов №№ 16, 17, 18, 19, 26, 28, 33, 44, 47 будет производиться по расписанию рабочего дня в течение всего дня, обслуживание маршрутов № 25 (кладбище д. Посеничи) и № 31 (кладбище д. Торгошицы) – по расписанию выходного дня в течение всего дня;

– обслуживание 1-й смены (в среднем до 14.00) – по расписанию рабочего дня, второй смены (в среднем с 14.00) – по расписанию выходного дня. При этом обслуживание маршрутов №№ 16, 17, 18, 19, 26, 28, 33, 44, 47 будет производиться по расписанию рабочего дня в течение всего дня, обслуживание маршрутов № 25 (кладбище д. Посеничи) и № 31 (кладбище д. Торгошицы) – по расписанию выходного дня в течение всего дня; 23, 24, 25, 30 декабря – по расписанию воскресенья;

– по расписанию воскресенья; 31 декабря – по расписанию воскресенья. При этом время окончания обслуживания всех маршрутов, в т.ч. экспрессного (№ 10Э) – 23.30.

1 января 2019 года обслуживание маршрутов будет производиться по расписанию воскресенья с внесением следующих изменений:

на всех маршрутах до 14.00 увеличивается интервал движения. Внимание! В 1-ю смену (в среднем до 14.00) автобусы будут двигаться по отдельному, новогоднему, расписанию, которое будет размещено на сайте автобусного парка 29 декабря;

на маршрутах №№ 3, 3А, 17, 25 (кладбище д. Посеничи), 27, 31 (кладбище д. Торгошицы), 34, 36 Э, 47, 8А отменяются все рейсы.

По заявкам предприятий, учреждений, организаций могут быть организованы дополнительные рейсы на конкретных маршрутах в определенные дни.

В Пинском автобусном парке добавили, что изменения коснутся и пригородных маршрутов формирующихся на АВ «Пинск». Так, в декабре-январе обслуживание пригородных маршрутов будет производиться по расписанию соответствующего дня недели с внесением следующих изменений:

1 января 2019 года пригородные автобусы будут двигаться по расписанию вторника с отменой следующих рейсов:

Берёзовичи через дачи в 05.30.

Невель в 06.52.

Плотница в 05.20.

Березцы в 05.45.

Большой Холожин в 07.45.

Любель (экспрессный) в 06.25, 09.08.

Пучины в 05.32.

Местковичи через Завидчицы в 05.50.

Молотковичи через Жабчицы, Домашицы в 06.00.

Молотковичи через Жабчицы в 07.46.

Молотковичи через Жабчицы (скоростной) в 08.30.

Лосичи через Горново в 07.00.

Купятичи через Пинковичи в 05.50, 07.10.

Вулька Городищенская в 05.58.

Дубое (скоростной) в 09.05.

Логишин (экспрессный) в 05.48.

Купятичи через Оснежицы в 07.20.

Полкотичи в 05.25.

Трушево в 05.40.

Кончицы в 05.50.

Лопатино в 05.55.

Паре в 06.30.

Мотоль через Чемерин в 06.20.

Мерчицы в 05.40.

Местковичи через Красово в 07.20.

Новый Двор через Городище (рыбхоз) в 05.33.

Новый Двор через Посеничи в 06.05.

Молотковичи через Домашицы в 07.35.

Берёзовичи (скоростной) в 08.10.

Посеничи в 06.15.

Гольцы через Шоломичи в 06.30.

Вулька Лавская в 05.30.

Малые Дворцы в 09.10.

Подболотье в 07.40.

Напомним, что Пинский автобусный парк изменит расписание междугородных автобусов из-за переноса рабочих дней в декабре .

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