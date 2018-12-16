|
Каникулы на майские праздники отменяются: Совмин утвердил график
Совет министров утвердил перенос рабочих дней на 2019 год. Недели выходных на майские праздники в будущем году не случится.
Постановлением Совета Министров от 15 декабря 2018 года № 906 утвержден перенос рабочих дней в 2019 году. Рабочие дни в 2019 году переносятся:
6 мая (понедельник) – на субботу 4 мая. Выходными будут 5, 6 и 7 мая 2019 года – 3 дня, 10 мая (пятница) – на субботу 18 мая. При этом днями отдыха будут 9, 10, 11 и 12 мая 2019 года – 4 дня. Таким образом,
8 ноября (пятница) – на субботу 16 ноября. При этом днями отдыха будут 7, 8, 9, 10 ноября – 4 дня.
Вместе с тем, организациям с учетом специфики производства (работы) предоставляется право самостоятельно устанавливать иной порядок переноса рабочего дня, сообщает Министерство труда и соцзащиты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совет министров утвердил перенос рабочих дней на 2019 год. Недели выходных на майские праздники в будущем году не случится.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)