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Каникулы на майские праздники отменяются: Совмин утвердил график

17.12.2018 12:57 — Разное | БДГ  
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Совет министров утвердил перенос рабочих дней на 2019 год. Недели выходных на майские праздники в будущем году не случится.

Постановлением Совета Министров от 15 декабря 2018 года № 906 утвержден перенос рабочих дней в 2019 году. Рабочие дни в 2019 году переносятся:

6 мая (понедельник) – на субботу 4 мая. Выходными будут 5, 6 и 7 мая 2019 года – 3 дня, 10 мая (пятница) – на субботу 18 мая. При этом днями отдыха будут 9, 10, 11 и 12 мая 2019 года – 4 дня. Таким образом, неделя каникул на майские праздники, о которой ранее говорили власти, отменяется.

8 ноября (пятница) – на субботу 16 ноября. При этом днями отдыха будут 7, 8, 9, 10 ноября – 4 дня.

Вместе с тем, организациям с учетом специфики производства (работы) предоставляется право самостоятельно устанавливать иной порядок переноса рабочего дня, сообщает Министерство труда и соцзащиты.

 
 
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Совет министров утвердил перенос рабочих дней на 2019 год. Недели выходных на майские праздники в будущем году не случится.
 
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