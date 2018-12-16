На границе Беларуси - огромные очереди из автомобилей

На границе Беларуси скопилось более полутора тысяч грузовых автомобилей, выезда из страны ожидают десятки легковых авто.

По информации Госпогранкомитета, выезда из Беларуси ожидают порядка трехсот легковых автомобилей. По данным на 12 часов дня, самая большая очередь скопилась в пунктах пропуска Брест (более 130 легковых авто) и Брузги (более 110 автомобилей). Сохраняется очередь в Каменном Логе (более 10 легковых авто) и Берестовице (более 30).

Наиболее напряженная обстановка сохраняется с грузовыми машинами. По данным ГПК, очередей на выезд и въезд нет только с украинской стороны. Выезда в сторону Латвии ожидает в общей сложности более 460 грузовиков; в Каменном Логе на выезд скопилось более 320 машин, в Котловке - более 180, в Беняконях более 210, еще более 60 - в Привалке. На выезда в Польшу стоит более 470 автомобилей, на въезд в Беларусь с польской стороны - больше 180.