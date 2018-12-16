«В жизни не поверил бы, что стану пухляшом». Минчанин о том, как худел на 20 кг

GO.TUT.BY объявил конкурс «До и после» , где белорусы рассказывают о том, как их изменил ЗОЖ. 33-летний минчанин Роман Новиков поделился своей историей о том, как после похудения столкнулся с «эффектом йо-йо», отказался от диет и пришел к правильному питанию. «У меня больше нет желания становится прежним милым пухляшом», — объясняет он.



Фото: из личного архива. На первом фото в мае 2018 года Роман весит 85 кг, на втором в декабре 65 кг.

Расскажите и вы о своем опыте! Чтобы участвовать в конкурсе «До и после», на почту elena.melnikova@tutby.com пришлите ваше фото до того, как вы стали «за ЗОЖ», и фото после, а также расскажите о том пути, который вы прошли между двумя моментами, запечатленными на камеру. Может быть, вы стали стройнее, а может — мускулистее? А может, наоборот, от худобы пришли к здоровому весу? Автор лучшей истории получит приз. Правила конкурса читайте по ссылке .

Похудение № 1

— Начнем издалека. До 25 лет я был дрыщем, натуральным таким. Мой вес держался в пределах 50−55 кг (при росте 172 см). В еде не ограничивал себя вообще, уплетал за обе щеки все жирненькое и вредное. Из-за такого веса я немного комплексовал: в жизни не поверил бы, что я стану пухляшом!

В 2010 году, на третьем курсе университета, нашел работу по специальности — графическим дизайнером. Началась сидячая работа (до этого была разнообразная, физически активная). Ну и как-то совсем незаметно в 2012 году я уже весил 77 кг, отрастил знатное пузо и обновил гардероб. Меня это стало напрягать: немного набрать вес до нормы (для себя я считаю ее такой — 65 кг, золотая середина) и излишне поправится — совсем разные вещи.

В том же году судьба свела меня с замечательным человеком, который всю жизнь занимается спортом, держит себя в форме и имеет огромнейший багаж знаний по тренировкам, и главное, правильному питанию. Мы встретились, и за прогулкой я впитал в себя большую часть новых знаний, которые впоследствии перевернули мой привычный мир.

Первым делом я отказался от соли, сахара, масла и прочих вредных вещей. Было очень сложно, чертовски, проходить в магазине и не купить себе какой-нибудь колбаски или свежей выпечки. Стал на путь строгой диеты: каши, рыба на пару и куриные грудки — наше все. За год сбросил 12 кг до желаемой нормы в 65 кг.

Похудение № 2

Потом немного расслабился… и опять набрал свои же 12 кг. Прямо перед свадьбой. Тут нужна предыстория: мы с женой очень давно планировали свадьбу, костюм был куплен заранее, когда я был в норме. Немного комичная ситуация: у нас 3 с половиной месяца до свадьбы, а брюки от костюма ни в какую не хотели натягиваться выше колен:)

Срочным образом мы пришли в тренажерный зал возле дома. Отличный тренер дал новый багаж знаний. И случилось чудо — за 3,5 месяца ограничений в питании и тренировок я скинул до 63 кг (это был 2014-й год), прекрасно поместился в костюм и был рад жизни.



Фото: из личного архива. Так Роман выглядел на свадьбе в том самом костюме

Похудение № 3

Но мы же любим наступать на те же грабли снова и снова… Свадебное путешествие с all inclusive на две неделе на море, хорошо было снова поглощать все, что раньше было под запретом… Приехали домой и снова расслабились. Я полностью «забил» на ЗОЖ. Я же себе и так нравлюсь, чем плохо съесть перед сном пачку сладких печений в шоколадной глазури? И Остапа понесло. В итоге я превратился в такого милого пухляша. Гардероб постоянно прирастал новыми размерами одежды. В мае этого года я понял: это край, мой вес был 85 кг.



Фото: из личного архива. Так выглядел обычный перекус во время свадебного путешествия

И тут что-то во мне изменилось. Я решил стать снова на путь правильного питания, но не потому, что набрал лишнего или не могу влезть в костюм, а потому что даже как-то надоело есть вредную пишу. Я начал питаться правильно, но уже не устраивал себе ада из каш и грудок. Добавил много овощей и фруктов. И начал кайфовать от правильного питания. Впервые в жизни! Прошлые мои опыты были сущей пыткой.

И вот в начале декабря я встал на весы (я взвешивался от силы раз в пару месяцев) и увидел там 65 кг. Признаться, я был очень удивлен, но, когда посмотрел на свое майское фото (есть у меня такой пунктик — фотографироваться до начала похудения), то увидел огромнейшую разницу.

Последние пару недель я добавил тренировки на эллипсоиде (который у нас дома уже третий год, но большую часть времени работал вешалкой для одежды) и комплекс для подтяжки пресса на восемь минут. Возможно, это уже возрастное? Но у меня больше нет желания становится прежним милым пухляшом. Чувствую себя прекрасно, возвращаться к прежнему образу жизни не собираюсь.