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В Беларуси утвердили график переноса рабочих дней в 2019 году

17.12.2018 13:00 — Разное | Аргументы и факты  
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В Беларуси утвердили график переноса рабочих дней в 2019 году
Фото из открытых источников

В Беларуси утвержден график переноса рабочих дней в 2019 году. Конкретные даты утверждены постановлением Совета министров Республики Беларусь от 15 декабря 2018 года №906, сообщает Минтруда.

Так, 2 января 2019 года белорусам придется выйти на работу. Ранее обсуждался вариант переноса рабочего дня с 2 января (среда) на 5 января (суббота). Однако такой вариант не нашел поддержки правительства. Таким образом, на Новый Год мы отдохнем с 30 декабря 2018 года (воскресенье) по 1 января 2019 года (вторник) включительно.

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В соответствии с постановлением, рабочие дни в 2019 году переносятся:

  • с понедельника 6 мая на субботу 4 мая (то есть белорусы будут отдыхать три дня подряд – 5, 6 и 7 мая);
  • с пятницы 10 мая на субботу 18 мая (четыре дня отдыха подряд – 9, 10, 11 и 12 мая);
  • с пятницы 8 ноября на субботу 16 ноября (четыре дня отдыха подряд – 7, 8, 9 и 10 ноября).

Примечательно, что на неделе с 6 по 12 мая рабочим днем осталось лишь 8 мая (среда). Ранее правительством обсуждался вариант «выходной недели», однако он в итоге не был принят правительством.

Отметим, что организациям с учетом специфики производства (работы) предоставляется право самостоятельно устанавливать иной порядок переноса.

 
 
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Соответствующее решение принял Совет министров.
 
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