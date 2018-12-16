Рабочий день 2 января и никаких майских каникул. Как мы будем (не)отдыхать в 2019-м

Совет Министров своим постановлением от 15 декабря решил, как перенесёт рабочие дни в 2019 году, указано на сайте Министерства труда и соцзащиты. Главное − 2 января будет рабочий день, а долгих майских каникул можно не ждать.

Когда переносятся рабочие дни в 2019 году

6 мая, понедельник, перенесут на субботу 4 числа. Тогда получится, что отдыхать беларусы будут 5,6 и 7 мая;



10 мая, пятницу, перенесут на субботу 18 мая. Так отдохнуть сможем четыре дня − 9, 10, 11 и 12 числа;



8 ноября, пятницу, перенесут на субботу 16 ноября. И снова четыре дня отдыха − 7, 8, 9 и 10 ноября.

Второе января не переносится и выходным днём не обозначается − значит, Новый год беларусы праздновать будут недолго, и уже второго числа выйдут на работу. С майскими каникулами получилось неудобно − с 6 по 12 мая будет только один рабочий день, 8 числа. При этом организациям разрешают, учитывая специфику работы, устанавливать свой порядок переноса − возможно, многие сделают и 8 мая выходным, чтобы всем было удобнее.