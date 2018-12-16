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Рабочий день 2 января и никаких майских каникул. Как мы будем (не)отдыхать в 2019-м
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Совет Министров своим постановлением от 15 декабря решил, как перенесёт рабочие дни в 2019 году,
Когда переносятся рабочие дни в 2019 году
Второе января не переносится и выходным днём не обозначается − значит, Новый год беларусы праздновать будут недолго, и уже второго числа выйдут на работу. С майскими каникулами получилось неудобно − с 6 по 12 мая будет только один рабочий день, 8 числа. При этом организациям разрешают, учитывая специфику работы, устанавливать свой порядок переноса − возможно, многие сделают и 8 мая выходным, чтобы всем было удобнее.
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