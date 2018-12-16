Долго думали: Совмин предложил белорусам поработать 2 января

В частности, несмотря на предложение Минтруда Совмин все-таки решил сделать 2 января рабочим днем.





Также в соответствии с постановлением Совмина рабочие дни в 2019 году переносятся:





6 мая (понедельник) — на субботу, 4 мая. Выходными будут 5, 6 и 7 мая 2019 года — 3 дня;





10 мая (пятница) — на субботу, 18 мая. Выходными будут 9, 10, 11 и 12 мая 2019 года — 4 дня;





8 ноября (пятница) — на субботу, 16 ноября. Выходными будут 7 (День Октябрьской революции), 8, 9, 10 ноября — 4 дня.









При этом организации и предприятия с учетом специфики работы могут сами устанавливать иной порядок переноса рабочего дня.