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Долго думали: Совмин предложил белорусам поработать 2 января

17.12.2018 13:00 — Разное | Партизан  
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Совмин принял решение о том, как белорусы будут работать в 2019 году.

Долго думали: Совмин предложил белорусам поработать 2 января
В частности, несмотря на предложение Минтруда Совмин все-таки решил сделать 2 января рабочим днем.

Также в соответствии с постановлением Совмина рабочие дни в 2019 году переносятся:

6 мая (понедельник) — на субботу, 4 мая. Выходными будут 5, 6 и 7 мая 2019 года — 3 дня;

10 мая (пятница) — на субботу, 18 мая. Выходными будут 9, 10, 11 и 12 мая 2019 года — 4 дня;

8 ноября (пятница) — на субботу, 16 ноября. Выходными будут 7 (День Октябрьской революции), 8, 9, 10 ноября — 4 дня.


При этом организации и предприятия с учетом специфики работы могут сами устанавливать иной порядок переноса рабочего дня.

 
 
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Совмин принял решение о том, как белорусы будут работать в 2019 году.
 
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