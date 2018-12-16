Лукашенко просит белорусов не волноваться из-за налогового маневра: Катастрофы не будет









Глава государства отметил, что присутствует множество разных точек зрения и мнений после того, как на правительственном уровне не удалось договориться по вопросу проводимого в России налогового маневра. Александр Лукашенко подчеркнул, что в результате этих изменений, которые могут произойти, для Беларуси в очередной раз в ЕАЭС и "союзном государстве" ухудшаются условия функционирования экономики.





"Меня настораживает, что белорусы заволновались. Я хочу прямо сказать: волноваться абсолютно нет причин. Это наша проблема - руководства страны, - которую мы должны решить. Даже при худшем варианте ничего не обрушится. А что касается 2019 года, то вообще разговоров нет. Поэтому надо спокойно жить и работать, - заявил Лукашенко. - Если мы не договоримся, то этот налоговый маневр на нас навалом будет идти постепенно с 2019 по 2024 год. В 2019 году, если вдруг, то мы можем потерять около $400-500 млн. Да, это приличные деньги, но не катастрофа для страны".









"И вообще никакой катастрофы не будет. Просто мы будем вынуждены переформатировать в какой-то степени нашу внутреннюю, внешнюю политику. И особенно все, что связано с финансами", - подчеркнул Лукашенко.





Он еще раз отметил, что никакой настороженности у людей быть не может. "Мы будем развиваться во что бы то ни стало в том направлении, в котором мы определим здесь - в суверенной независимой Беларуси. Поэтому и бюджет, а это большие деньги - миллиарды долларов и рублей - мы должны очень четко распределить, чтобы эти средства попали туда, куда нужно. Тому, кто в этом нуждается", - Лукашенко, призвав жителей Беларуси спокойно работать, болеть за свою семью, детей, особенно накануне новогодних праздников.