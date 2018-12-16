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Единственный ракетный катер Украины лишили ракет

17.12.2018 13:00 — Разное | Tut.by  
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С единственного ракетного катера ВМС Украины «Прилуки» были демонтированы пусковые контейнеры КТ-97М противокорабельных ракет П-15М «Термит», сообщает «Украинский военный портал».


«Прилуки» с демонтированным ракетным комплексом. Фото: Украинский военный портал

Работы по демонтажу проводились личным составом ВМС ВС Украины на одной из баз национального флота. Возможно, в будущем на катер будут установлены проходящие испытания ракеты комплекса «Нептун».

РК «Прилуки» вошел в состав ВМФ СССР в 1980 году. Построенный по проекту 206МР шифр «Вихрь» помимо противокорабельных ракет он был вооружен артиллерийскими установками АК-176М и АК-630М, а также переносными зенитными комплексами «Стрела».

 
 
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Работы по демонтажу проводились личным составом ВМС ВС Украины на одной из баз национального флота.
 
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