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Единственный ракетный катер Украины лишили ракет
С единственного ракетного катера ВМС Украины «Прилуки» были демонтированы пусковые контейнеры КТ-97М противокорабельных ракет П-15М «Термит»,
Работы по демонтажу проводились личным составом ВМС ВС Украины на одной из баз национального флота. Возможно, в будущем на катер будут установлены проходящие испытания ракеты комплекса «Нептун».
РК «Прилуки» вошел в состав ВМФ СССР в 1980 году. Построенный по проекту 206МР шифр «Вихрь» помимо противокорабельных ракет он был вооружен артиллерийскими установками АК-176М и АК-630М, а также переносными зенитными комплексами «Стрела».
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Работы по демонтажу проводились личным составом ВМС ВС Украины на одной из баз национального флота.
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