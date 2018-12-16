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Пять причин идти на матч минского и рижского «Динамо»

17.12.2018 13:23 — Разное | Tut.by  
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Во вторник минское «Динамо» возобновит участие в чемпионате КХЛ домашним матчем против рижских одноклубников. Пресс-служба «зубров» называет пять причин посетить эту игру и поддержать белорусскую команду.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Дерби

«Зубры» начинают на «Минск-Арене» заключительную предновогоднюю серию. Открывает ее поединок с рижским «Динамо». Это первая встреча соперников в нынешнем сезоне. Всего будет четыре противостояния. Причем одно, возможно, как и в прошлом году, на открытом воздухе.

Наши матчи с командами из Латвии традиционно складываются напряженно. Это касается и «Динамо», и сборной.

У минчан разыгрался Дмитрий Буйницкий, на счету которого четыре гола в последних семи матчах. А лучшим бомбардиром рижан является защитник Мэтью Майоне. У него 33 (8+25) очков в 37 встречах при показателе полезности «-13». Также в рядах рижан выделяются форварды Линус Виделль (15+17) и Лаурис Дарзиньш (8+19).

Дроздов

Беларусь уступила Латвии и на недавно завершившемся молодежном чемпионате мира. Правда, в итоговой классификации оказалась выше наша команда. Как бы то ни было, игрок «зубров» Иван Дроздов стал лучшим форвардом турнира!


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Нападающий набирал очки во всех пяти матчах, собрав урожай из 7 (4+3) результативных баллов. Любопытно, что Иван не забросил только Латвии. Что ж, будем надеяться, что Дроздов приберег голевой выстрел для матча КХЛ. Спешите видеть!

Решающая стадия борьбы за плей-офф

Рижане находятся ближе к плей-офф, чем их минские одноклубники, однако «зубры» не намерены уступать.

Динамовским клубам осталось провести по 25 матчей в регулярном чемпионате. Естественно, заветная цель — плей-офф. Команда из Латвии не выходила туда четыре года подряд. Нынешний чемпионат рижане начали неплохо, но потом наступила череда неудач. Благо в заключительном матче перед международной паузой был обыгран «Слован» и теперь до «Витязя», который занимает восьмую позицию, рукой подать.

У минчан пока не столь завидное турнирное положение. Но в ряде недавних матчей «зубрам» не хватало лишь удачи. К тому же, наверняка улучшили кондиции недавние новобранцы команды: Джонатон Блум, Алексей Терещенко и Дэвид Бут. Их опыт и лидерские качества должны сыграть весомую роль на этом отрезке сезона.

Шоу

На матчах «Динамо» вне зависимости от результатов команды всегда окунаешься в незабываемую атмосферу.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Так, на 6-м этаже (трибуна А) «Минск-Арены» расположена детская зона, где всегда многолюдно и предусмотрен ряд развлечений: хоккей с мячом, батут, фото на память, аквагрим, раскраски и плакаты в поддержку команды.

Взрослым же наверняка придется по душе недавно открывшийся ресторан «Аливария». Он тоже находится на 6-м этаже, трибуна D.

На втором этаже находятся промо-зоны от брендов Cabandos, Liqui Moly (трибуна B) и VPLab (трибуна А). Кстати, на матче с рижским «Динамо» будет шоу на льду, посвященная 5-летию сотрудничества «зубров» и Liqui Moly. Вас ждут много сюрпризов!

А ведь еще будет традиционное выступление фигуристок, звездное небо…

Специальные цены

В «Динамо» решили сделать специальное предложение. Билеты на игры в будние дни (понедельник — четверг) во всех оставшихся матчах сезона теперь стоят от 3 до 15 рублей!

На отдельные категории мест они почти в два раза дешевле по сравнению с ценой на топовые встречи! Это лишний повод сходить на «Минск-Арену» не только в пятницу и выходные дни. Вернем «Динамо» звание самой посещаемой команды в КХЛ?

 
Теги: Минск
 
 
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Во вторник минское «Динамо» возобновит участие в чемпионате КХЛ домашним матчем против рижских одноклубников. Пресс-служба «зубров» называет пять причин...
 
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