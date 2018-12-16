|
Не обошлось без сбоев. Как мы пытались найти работу на первой электронной ярмарке вакансий
С 17 по 19 декабря в Минске
Для того, чтобы увидеть все организации, предлагающие вакансии, нужно зайти на сайт
Нажав на название ярмарки, пользователь видит общую информацию о мероприятии — дату начала и окончания проведения, целевую аудиторию, регион, количество организаций, вакансий и рабочих мест.
Больше всего вакансий на эту ярмарку предоставил Минский метрополитен — 66 вакантных мест. Чуть меньше предложил МЗОР — 14 вакансий. Минское городское управление МЧС разместило 10 вакансий, Белавиа — 6 вакансий, Минский моторный завод — 13 вакансий.
В рубрике «все организации» можно указать название предприятия, регион и предпочитаемую сферу деятельности (всего их 39, от автомобильного бизнеса до IT). При переходе на страницу организации появляется новая рубрика — заработная плата.
Самая маленькая зарплата на ярмарке — 190 рублей для вакансии «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» от Минского управления МЧС. Свободное место всего одно, требуемое образование — профессионально-техническое. Больше всего предлагают командиру воздушного судна — 12 000 рублей.
Мы выбрали вакансию «специалист по маркетингу» от МЗОР. Проверяем чат — нажимаем на кнопку «электронная консультация и задаем консультанту вопрос. Однако ответ нам не пришел — ни через 5 минут, ни через 30 минут.
Звоним в минский комитет по труду, занятости и соцзащите, чтобы уточнить, в чем причина сбоя. Нам советуют зайти в систему чуть позже — по словам специалиста, программисты пока устраняют ошибку. Также нам не ответили и в остальных организациях — получить консультацию пока не удалось.
Помимо чата, на странице есть кнопка «отправить резюме». Соискатель может скачать рекомендуемый шаблон и отправить сведения работодателю. Шаблон резюме «европейского формата Europass» содержит чуть больше строк для заполнения — в комитете по труду, занятости и соцзащите нам рекомендуют не выбирать этот вариант.
Резюме должно быть в формате doc, docx, rtf, txt, pdf. Чтобы его отправить, нужно нажать на кнопку «выбрать файлы» и выбрать нужный документ. Пользователю выдает оповещение «резюме успешно отправлено», однако подтверждения о получении нет — можно только предположить, что специалисты свяжутся с соискателем через электронную почту или мобильный.
Электронная ярмарка вакансий проходит 17, 18 и 19 декабря с 10 часов до 16 часов. После этого все актуальные вакансии перенесут в базу данных на портале службы занятости
Напомним, электронная ярмарка вакансий
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, как проходит электронная ярмарка вакансий, и узнал, можно ли получить электронную консультацию и отправить резюме.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)