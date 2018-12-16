Не обошлось без сбоев. Как мы пытались найти работу на первой электронной ярмарке вакансий

С 17 по 19 декабря в Минске проходит первая электронная ярмарка вакансий транспортных и промышленных предприятий. Белорусам с рабочими специальностями предлагают более 500 рабочих мест. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как проходит мероприятие, и узнал, можно ли онлайн получить электронную консультацию и отправить резюме.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Для того, чтобы увидеть все организации, предлагающие вакансии, нужно зайти на сайт http://e-vacancy.by . Изначально было заявлено 369 свободных рабочих мест, однако по факту их оказалось больше — 536. При этом самих вакансий было всего 109 (на одну вакансию в некоторых случаях требовалось по несколько человек).



Скриншот страницы

Нажав на название ярмарки, пользователь видит общую информацию о мероприятии — дату начала и окончания проведения, целевую аудиторию, регион, количество организаций, вакансий и рабочих мест.

Больше всего вакансий на эту ярмарку предоставил Минский метрополитен — 66 вакантных мест. Чуть меньше предложил МЗОР — 14 вакансий. Минское городское управление МЧС разместило 10 вакансий, Белавиа — 6 вакансий, Минский моторный завод — 13 вакансий.



Скриншот страницы

В рубрике «все организации» можно указать название предприятия, регион и предпочитаемую сферу деятельности (всего их 39, от автомобильного бизнеса до IT). При переходе на страницу организации появляется новая рубрика — заработная плата.

Самая маленькая зарплата на ярмарке — 190 рублей для вакансии «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» от Минского управления МЧС. Свободное место всего одно, требуемое образование — профессионально-техническое. Больше всего предлагают командиру воздушного судна — 12 000 рублей.

Мы выбрали вакансию «специалист по маркетингу» от МЗОР. Проверяем чат — нажимаем на кнопку «электронная консультация и задаем консультанту вопрос. Однако ответ нам не пришел — ни через 5 минут, ни через 30 минут.



Скриншот страницы



Скриншот страницы

Звоним в минский комитет по труду, занятости и соцзащите, чтобы уточнить, в чем причина сбоя. Нам советуют зайти в систему чуть позже — по словам специалиста, программисты пока устраняют ошибку. Также нам не ответили и в остальных организациях — получить консультацию пока не удалось.



Скриншот страницы

Скриншот страницы

Скриншот страницы

Скриншот страницы

Помимо чата, на странице есть кнопка «отправить резюме». Соискатель может скачать рекомендуемый шаблон и отправить сведения работодателю. Шаблон резюме «европейского формата Europass» содержит чуть больше строк для заполнения — в комитете по труду, занятости и соцзащите нам рекомендуют не выбирать этот вариант.



Скриншот страницы

Резюме должно быть в формате doc, docx, rtf, txt, pdf. Чтобы его отправить, нужно нажать на кнопку «выбрать файлы» и выбрать нужный документ. Пользователю выдает оповещение «резюме успешно отправлено», однако подтверждения о получении нет — можно только предположить, что специалисты свяжутся с соискателем через электронную почту или мобильный.



Скриншот страницы

Электронная ярмарка вакансий проходит 17, 18 и 19 декабря с 10 часов до 16 часов. После этого все актуальные вакансии перенесут в базу данных на портале службы занятости gsz.gov.by , так что доступ к ним для всех соискателей сохранится.

Напомним, электронная ярмарка вакансий заработает в республиканском масштабе, если пилотный проект, который запускают в Минске, окажется успешным.

Читайте также

В столице проведут первую электронную ярмарку вакансий. Как это будет работать

«За 400 рублей переезжать в другой район?» Как многодетная мать искала работу экономистом