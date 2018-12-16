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Россияне отпразднуют Новый год без импортного алкоголя

17.12.2018 13:14 — Разное | Ежедневник  
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Россияне отпразднуют Новый год без импортного алкоголя

Импортеры алкоголя не могут перед Новым годом ввезти необходимое количество спиртного в Россию. Проблема связана с вводом обновленных образцов федеральных специальных марок и акцизных марок для перехода на помарочный учет алкоголя с 2019 года.

По словам руководителя Союза импортеров алкогольной продукции Валерия Филатова, сроки ввода новых марок несколько раз переносились, но пока Центральная акцизная таможня так и не начала принимать заявления от импортеров на новые марки. При этом прием заявлений на марки старого образца прекращен еще с октября, пишут "Ведомости".

О том, что новые марки должны были появиться 1 октября, но еще не напечатаны, говорит гендиректор Комитета производителей алкогольной продукции (Diageo, Bacardi, Brown-Forman и др.) Александр Романов. По его информации, были серьезные задержки с выдачей марок старого образца, в течение года Центральная акцизная таможня в какое-то время приостанавливала прием заявок на старые марки.

В такой ситуации импортер не может оформить и поставить алкоголь на российский рынок, поясняет Романов. Проблема пришлась на пик предновогодних продаж, какие-то алкогольные позиции будут находиться в остром дефиците, однако большую часть ассортимента алкогольного импорта это не должно затронуть, надеется он.

Из-за проблем с получением марок в течение всего 2018 года импортер алкоголя "МБГ-миллениум" не смог выполнить 30% плана поставок в ноябре и декабре, говорит председатель совета директоров группы компаний Ирина Фомина. Марок старого образца, которые компания заказала ранее, оказалось недостаточно, а с 1 октября Центральная акцизная таможня полностью прекратила прием заявлений на марки, указывает она. По данным Фоминой, на текущий момент еще не все старые марки выданы импортерам, процесс идет медленно и есть информация, что не все заявления будут обеспечены марками.

Наибольшая доля импорта в алкоголе приходится в России на вино. В 2017 году в страну было ввезено 24,4 млн декалитров вина, собственное производство составило, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) и Росстата, 32 млн декалитров.

 
 
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Импортеры алкоголя не могут перед Новым годом ввезти необходимое количество спиртного в Россию. Проблема связана с вводом обновленных образцов федеральных...
 
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