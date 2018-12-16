Довольно показательный случай, который должен напомнить пешеходам, что разрешающий сигнал светофора ещё не гарантия того, что вас пропустят. Да, водитель не прав, никто не спорит. Но вообще-то и пешеходу смотреть по сторонам и следить за ситуацией на дороге не помешает.



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Вот и стало одним уверенным в себе пешеходом меньше. В смысле - теперь он не будет столь беспечно начинать переходить проезжую часть. Здоровья ему и долголетия.