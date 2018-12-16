|
Лобовые столкновения происходят на трассах под Брестом
17.12.2018 13:46 — Разное | Виртуальный Брест
З агородом ситуация на дорогах ещё хуже, чем в городе. Уже есть два сообщения о лобовых на трассах, первое в районе г. Высокое - маршрутное такси и пассат.
Второе - Ивацевичский район:
Очевидце сообщил, что сделал фото на трассе на Телеханы. На месте происшествия движение ограничено, работают службы взаимодействия -
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2018 21.by