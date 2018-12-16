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Лобовые столкновения происходят на трассах под Брестом

17.12.2018 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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З агородом ситуация на дорогах ещё хуже, чем в городе. Уже есть два сообщения о лобовых на трассах, первое в районе г. Высокое - маршрутное такси и пассат.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61651.php

Лобовые столкновения происходят на трассах под Брестом

Второе - Ивацевичский район:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61651.php

Лобовые столкновения происходят на трассах под Брестом

Очевидце сообщил, что сделал фото на трассе на Телеханы. На месте происшествия движение ограничено, работают службы взаимодействия - ГАИ, МЧС и медики.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61651.php

Лобовые столкновения происходят на трассах под Брестом
 Лобовые столкновения происходят на трассах под Брестом


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61651.php

Лобовые столкновения происходят на трассах под Брестом

 
 
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З агородом ситуация на дорогах ещё хуже, чем в городе. Уже есть два сообщения о лобовых на трассах, первое в районе г. Высокое - маршрутное такси и пассат. Второе -...
 
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