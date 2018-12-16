 Лобовые столкновения происходят на трассах под Брестом

З агородом ситуация на дорогах ещё хуже, чем в городе. Уже есть два сообщения о лобовых на трассах, первое в районе г. Высокое - маршрутное такси и пассат.



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Второе - Ивацевичский район:



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Очевидце сообщил, что сделал фото на трассе на Телеханы. На месте происшествия движение ограничено, работают службы взаимодействия - ГАИ , МЧС и медики.



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