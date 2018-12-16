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Лукашенко успокоил белорусов по поводу налогового маневра РФ: Волноваться абсолютно нет причин
17.12.2018 13:46 — Разное | Виртуальный Брест
Даже при худшем варианте для Беларуси, связанным с реализацией в нефтяной сфере в России налогового маневра, в экономике страны ничего не обрушится. Об этом 17 декабря заявил Александр Лукашенко, заслушивая доклад об окончательных вариантах проектов Налогового кодекса и Закона о бюджете Республики Беларусь на 2019 год,
Фото: пресс-служба президента Беларуси
Глава государства отметил, что присутствует множество разных точек зрения и мнений после того, как на правительственном уровне не удалось договориться по вопросу проводимого в России
«Меня настораживает, что белорусы заволновались. Я хочу прямо сказать: волноваться абсолютно нет причин. Это наша проблема — руководства страны, которую мы должны решить. Даже при худшем варианте ничего не обрушится. А что касается 2019 года, то вообще разговоров нет. Поэтому надо спокойно жить и работать, — заявил Лукашенко. — Если мы не договоримся, то этот налоговый маневр на нас навалом будет идти постепенно с 2019-го по 2024 год. В 2019 году, если вдруг, то мы можем потерять около 400−500 млн долларов. Да, это приличные деньги, но не катастрофа для страны».
«И вообще никакой катастрофы не будет. Просто мы будем вынуждены переформатировать в какой-то степени нашу внутреннюю, внешнюю политику. И особенно все, что связано с финансами», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства еще раз отметил, что никакой настороженности у людей быть не может. «Мы будем развиваться во что бы то ни стало в том направлении, в котором мы определим здесь — в суверенной независимой Беларуси. Поэтому и бюджет, а это большие деньги — миллиарды долларов и рублей, — мы должны очень четко распределить, чтобы эти средства попали туда, куда нужно. Тому, кто в этом нуждается», — сказал президент.
По сообщению пресс-службы главы государства, Александр Лукашенко призвал жителей Беларуси спокойно работать, болеть за свою семью, детей, особенно накануне новогодних праздников.
Напомним, Беларусь и Россия обсуждают механизм компенсации белорусской стороне выпадающих доходов из-за начала реализации налогового маневра в нефтяной сфере. В течение шести лет глобальные потери для Беларуси составят порядка 10 млрд долларов. Стране будет сложно самой компенсировать выпадающие доходы, заявил замминистра финансов Андрей Белковец.
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11 декабря вице-премьер РФ Дмитрий Козак на встрече с делегацией из Беларуси
Президент Беларуси после недавней встречи с президентом России заверял, что все чувствительные вопросы, в первую очередь компенсации налогового маневра, планируется решить до конца года. Встреча намечена на 25 декабря.
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Даже при худшем варианте для Беларуси, связанным с реализацией в нефтяной сфере в России налогового маневра, в экономике страны ничего не обрушится. Об этом 17...
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