Лукашенко успокоил белорусов по поводу налогового маневра РФ: Волноваться абсолютно нет причин

Даже при худшем варианте для Беларуси, связанным с реализацией в нефтяной сфере в России налогового маневра, в экономике страны ничего не обрушится. Об этом 17 декабря заявил Александр Лукашенко, заслушивая доклад об окончательных вариантах проектов Налогового кодекса и Закона о бюджете Республики Беларусь на 2019 год, сообщает пресс-служба президента Беларуси.



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Фото: пресс-служба президента Беларуси

Глава государства отметил, что присутствует множество разных точек зрения и мнений после того, как на правительственном уровне не удалось договориться по вопросу проводимого в России налогового маневра . Александр Лукашенко подчеркнул, что в результате этих изменений, которые могут произойти, для Беларуси в очередной раз в ЕАЭС и Союзном государстве ухудшаются условия функционирования экономики.

«Меня настораживает, что белорусы заволновались. Я хочу прямо сказать: волноваться абсолютно нет причин. Это наша проблема — руководства страны, которую мы должны решить. Даже при худшем варианте ничего не обрушится. А что касается 2019 года, то вообще разговоров нет. Поэтому надо спокойно жить и работать, — заявил Лукашенко. — Если мы не договоримся, то этот налоговый маневр на нас навалом будет идти постепенно с 2019-го по 2024 год. В 2019 году, если вдруг, то мы можем потерять около 400−500 млн долларов. Да, это приличные деньги, но не катастрофа для страны».

«И вообще никакой катастрофы не будет. Просто мы будем вынуждены переформатировать в какой-то степени нашу внутреннюю, внешнюю политику. И особенно все, что связано с финансами», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства еще раз отметил, что никакой настороженности у людей быть не может. «Мы будем развиваться во что бы то ни стало в том направлении, в котором мы определим здесь — в суверенной независимой Беларуси. Поэтому и бюджет, а это большие деньги — миллиарды долларов и рублей, — мы должны очень четко распределить, чтобы эти средства попали туда, куда нужно. Тому, кто в этом нуждается», — сказал президент.

По сообщению пресс-службы главы государства, Александр Лукашенко призвал жителей Беларуси спокойно работать, болеть за свою семью, детей, особенно накануне новогодних праздников.

Напомним, Беларусь и Россия обсуждают механизм компенсации белорусской стороне выпадающих доходов из-за начала реализации налогового маневра в нефтяной сфере. В течение шести лет глобальные потери для Беларуси составят порядка 10 млрд долларов. Стране будет сложно самой компенсировать выпадающие доходы, заявил замминистра финансов Андрей Белковец.

По словам вице-премьера Беларуси Игоря Ляшенко, только в 2019 году Беларусь рассчитывала получить от России 310−315 млн долларов компенсации за налоговый маневр. В ответ на это министр финансов России Антон Силуанов заявил , что Москва не давала Минску каких-либо обещаний по выплате компенсаций за налоговый маневр.

11 декабря вице-премьер РФ Дмитрий Козак на встрече с делегацией из Беларуси не стал обсуждать компенсацию потерь от налогового маневра и предоставление скидки на газ. На заседании Совмина Союзного государства премьер-министры России и Беларуси также не договорились по данному вопросу.

Президент Беларуси после недавней встречи с президентом России заверял, что все чувствительные вопросы, в первую очередь компенсации налогового маневра, планируется решить до конца года. Встреча намечена на 25 декабря.