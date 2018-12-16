Как бы там ни было, а снег - это хорошо. Конечно, плохо, когда его слишком много, но так или иначе - всё нормализуется. Видели мы и не такое в своей практике - один Хавьер чего стоит! И ничего, пережили... И останутся только воспоминания от всех этих событий. И конечно, фотографии:



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61648.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61648.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61648.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61648.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61648.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61648.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61648.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61648.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61648.php

Читать полностью в источнике с фото:



