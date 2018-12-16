ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как город справляется с обрушившимся на него "счастьем"

17.12.2018 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Как бы там ни было, а снег - это хорошо. Конечно, плохо, когда его слишком много, но так или иначе - всё нормализуется. Видели мы и не такое в своей практике - один Хавьер чего стоит! И ничего, пережили... И останутся только воспоминания от всех этих событий. И конечно, фотографии:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61648.php

Как город справляется с обрушившимся на него "счастьем"


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61648.php

Как город справляется с обрушившимся на него "счастьем"


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61648.php

Как город справляется с обрушившимся на него "счастьем"


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61648.php

Как город справляется с обрушившимся на него "счастьем"


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61648.php

Как город справляется с обрушившимся на него "счастьем"


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61648.php

Как город справляется с обрушившимся на него "счастьем"


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61648.php

Как город справляется с обрушившимся на него "счастьем"


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61648.php

Как город справляется с обрушившимся на него "счастьем"


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61648.php

Как город справляется с обрушившимся на него "счастьем"

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как бы там ни было, а снег - это хорошо. Конечно, плохо, когда его слишком много, но так или иначе - всё нормализуется. Видели мы и не такое в своей практике - один Хавьер...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске маршрутки начали повышать стоимость проезда. Сразу на 50 копеек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика