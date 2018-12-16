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Как город справляется с обрушившимся на него "счастьем"
17.12.2018 13:46 — Разное | Виртуальный Брест
Как бы там ни было, а снег - это хорошо. Конечно, плохо, когда его слишком много, но так или иначе - всё нормализуется. Видели мы и не такое в своей практике -
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Как бы там ни было, а снег - это хорошо. Конечно, плохо, когда его слишком много, но так или иначе - всё нормализуется. Видели мы и не такое в своей практике - один Хавьер...
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