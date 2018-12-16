Актуально: брестчан будут учить ездить на велосипеде зимой

Уже в ближайшую среду, 19 декабря в 18.30 в Пространстве «Экокластер» (ул. Пионерская 52, 3 этаж) пройдут дебаты "Как ездить на велосипеде зимой? Поделись опытом!".



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Ведущий встречи - эксперт мото и велодвижения Василий Бондаренко .

В программе:



- Приёмы вождения и маневрирования зимой: снег, гололёд, каша из песка и снега.

- Подготовка велосипеда к зиме.

- Советы по одежде для велозимы.

- ПДД для велосипедистов зимой.

Важно! Приветствуется обмен опытом, обсуждение деталей безопасного движения зимой на велосипеде.

Мероприятие состоится 19 декабря в 18-30 по адресу г. Брест, ул. Пионерская 52, 3 этаж.

Вопросы можно задать тут: +375292225822 (мтс/вайбер)

Вход/въезд свободный. Бонус активным участникам - селфи с карго :)