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Актуально: брестчан будут учить ездить на велосипеде зимой

17.12.2018 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Уже в ближайшую среду, 19 декабря в 18.30 в Пространстве «Экокластер» (ул. Пионерская 52, 3 этаж) пройдут дебаты "Как ездить на велосипеде зимой? Поделись опытом!".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61647.php

Актуально: брестчан будут учить ездить на велосипеде зимой

Ведущий встречи - эксперт мото и велодвижения Василий Бондаренко.

В программе:

- Приёмы вождения и маневрирования зимой: снег, гололёд, каша из песка и снега. 
- Подготовка велосипеда к зиме. 
- Советы по одежде для велозимы.
- ПДД для велосипедистов зимой.

Важно! Приветствуется обмен опытом, обсуждение деталей безопасного движения зимой на велосипеде.

Мероприятие состоится 19 декабря в 18-30 по адресу г. Брест, ул. Пионерская 52, 3 этаж. 

Вопросы можно задать тут: +375292225822 (мтс/вайбер) 

Вход/въезд свободный. Бонус активным участникам - селфи с карго :)

 
Теги: Брест
 
 
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Уже в ближайшую среду, 19 декабря в 18.30 в Пространстве «Экокластер» (ул. Пионерская 52, 3 этаж) пройдут дебаты "Как ездить на велосипеде зимой? Поделись опытом!". ...
 
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