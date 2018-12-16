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Встреча Александра Лукашенко с российскими журналистами
17.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Разговор с президентом. Александр Лукашенко четыре часа отвечал на вопросы российских журналистов. Встреча с лидером Беларуси состоялась по итогам пресс-тура, организованного для представителей СМИ. Больше всего россиян интересовали перспективы союзного государства Беларуси и России, в том числе торговые, экономические аспекты взаимоотношений. Здесь накопилось немало вопросов, рассказал президент и пообещал, что информационные поводы еще будут. Но в целом будущее союза он видит хорошим при условии, что все предыдущие договоренности будут соблюдаться.
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Больше всего россиян интересовали перспективы союзного государства Беларуси и России, в том числе торговые.
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