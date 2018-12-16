ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Встреча Александра Лукашенко с российскими журналистами

17.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Разговор с президентом. Александр Лукашенко четыре часа отвечал на вопросы российских журналистов. Встреча с лидером Беларуси состоялась по итогам пресс-тура, организованного для представителей СМИ. Больше всего россиян интересовали перспективы союзного государства Беларуси и России, в том числе торговые, экономические аспекты взаимоотношений. Здесь накопилось немало вопросов, рассказал президент и пообещал, что информационные поводы еще будут. Но в целом будущее союза он видит хорошим при условии, что все предыдущие договоренности будут соблюдаться.

    



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше всего россиян интересовали перспективы союзного государства Беларуси и России, в том числе торговые.
 
Новости дня
Новости разные
 
Состоялся районный этап интеллектуально-развлекательной игры «Пионерский квиз»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика