Встреча Александра Лукашенко с российскими журналистами

Разговор с президентом. Александр Лукашенко четыре часа отвечал на вопросы российских журналистов. Встреча с лидером Беларуси состоялась по итогам пресс-тура, организованного для представителей СМИ. Больше всего россиян интересовали перспективы союзного государства Беларуси и России, в том числе торговые, экономические аспекты взаимоотношений. Здесь накопилось немало вопросов, рассказал президент и пообещал, что информационные поводы еще будут. Но в целом будущее союза он видит хорошим при условии, что все предыдущие договоренности будут соблюдаться.