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В Минске маршрутки начали повышать стоимость проезда. Сразу на 50 копеек

17.12.2018 13:44 — Разное | Tut.by  
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«Сегодня на 50 копеек подорожал проезд в маршрутном такси 1191 Сухарево — Экспобел. Есть вероятность, что это коснулось многих маршрутов», — пишут нам читатели. В компании, которая обслуживает этот маршрут, подорожание подтвердили.


Фото: из личного архива

Теперь проезд по маршруту стоит 2 рубля. До подорожания стоимость была 1,5 рубля.

В ООО «Минэкспресс», которое обслуживает маршрут 1191, информацию о подорожании подтвердили.

— Дело в том, что у нас проезд в последний раз дорожал в 2015 году. С тех пор прошло три года, все это время затраты росли, но стоимость не поднималась. К слову, затраты выросли даже больше, мы считали себестоимость. Наша надбавка не превышает 15%, — прокомментировали в «Минэкспресс».

Стоимость проезда решили поднять сразу, а не постепенно для того, чтобы водителям было удобнее рассчитываться.

— Если поднимать постепенно — ставить цену 1,7 рубля, 1,8, потом 1,9, то водителю будет неудобно рассчитываться, сдачу будет тяжелее найти, — пояснили в «Минэкспресс». -Водителям и так сложно рассчитывать пассажиров.

Водители маршруток 1191 маршрута говорят, что пока пассажиров меньше не стало.

— В наших кругах ходят слухи, что и другие маршрутчики будут повышать стоимость проезда. Некоторые подняли уже сегодня, — сказали в «Минэкспресс».

Напомним, ранее стоимость проезда в городском общественном и пригородном транспорте подняли во всех регионах Беларуси. В некоторых регионах вслед стали поднимать цены и маршрутчики.

В Минске вопрос повышения стоимости проезда в городском общественном транспорте рассмотрят на заседании Мингорисполкома. Об этом заявил 27 ноября на оперативном совещании председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак. «Необходимо изучить обоснованность такого шага», — уточнил Анатолий Сивак.

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Теги: Минск
 
 
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До 17 декабря проезд по маршруту 1191 стоил 1,5 рубля.
 
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