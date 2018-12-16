«Мисс Вселенная - 2018» против «Мисс мира - 2018». Голосуем!

«Мисс Вселенная» и «Мисс мира» — старейшие конкурсы красоты. Они возникли как показы моделей купальников в начале 1950-х и соперничают за звание «самого престижного конкурса» с тех пор. Сегодня (17 декабря) стали известны результаты «Мисс Вселенная — 2018». Двумя неделями ранее конкурс «Мисс мира — 2018» назвал своих финалисток, в числе которых — представительница Беларуси Мария Василевич.

Вашему вниманию — финалистки двух конкурсов. Какой их них, на ваш взгляд, круче в этом году? Голосуем!

«Мисс Вселенная — 2018»

Катриона Грэй, Филиппины



Фото: missuniverse.com

Тамарин Грин, Южная Африка



Фото: missuniverse.com

Ххен Нье, Вьетнам



Фото: missuniverse.com

Стефани Гутьеррес, Венесуэла



Фото: missuniverse.com

Киара Ортега, Пуэрто-Рико

Фото: missuniverse.com

«Мисс мира — 2018»

Ванесса Понсе де Леон, Мексика



Фото: missworld.com

Мария Василевич, Беларусь



Фото: missworld.com

Квин Абеначо, Уганда



Фото: missworld.com

Кадия Робинсон, Ямайка



Фото: missworld.com

Николин Пичапа Лимснукан, Таиланд



Фото: missworld.com

Кто кого: «Мисс Вселенная — 2018» против «Мисс мира — 2018».