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«Мисс Вселенная - 2018» против «Мисс мира - 2018». Голосуем!
«Мисс Вселенная» и «Мисс мира» — старейшие конкурсы красоты. Они возникли как показы моделей купальников в начале 1950-х и соперничают за звание «самого престижного конкурса» с тех пор. Сегодня (17 декабря)
Вашему вниманию — финалистки двух конкурсов. Какой их них, на ваш взгляд, круче в этом году? Голосуем!
«Мисс Вселенная — 2018»
Катриона Грэй, Филиппины
Тамарин Грин, Южная Африка
Ххен Нье, Вьетнам
Стефани Гутьеррес, Венесуэла
Киара Ортега, Пуэрто-Рико
«Мисс мира — 2018»
Ванесса Понсе де Леон, Мексика
Мария Василевич, Беларусь
Квин Абеначо, Уганда
Кадия Робинсон, Ямайка
Николин Пичапа Лимснукан, Таиланд
Кто кого: «Мисс Вселенная — 2018» против «Мисс мира — 2018».
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Битва между пятеркой финалисток престижных конкурсов красоты
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