|
В Нацбанке прошел финал республиканской олимпиады по финансовой грамотности среди учащихся
Самой финансово грамотной старшеклассницей в 2018 году стала Макарчик Мария Магдалена (гимназия № 1 им. Е.Ф. Карского, г. Гродно), ей вручен диплом I степени и ценный приз – планшетный компьютер.
Дипломом II степени и смартфоном награжден Чигвинцев Кирилл (средняя школа № 38, г. Гомель).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Определены победители республиканской олимпиады по финансовой грамотности среди учащихся.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)