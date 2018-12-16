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В Нацбанке прошел финал республиканской олимпиады по финансовой грамотности среди учащихся

17.12.2018 12:41 — Разное | Myfin  
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В Нацбанке прошел финал республиканской олимпиады по финансовой грамотности среди учащихся
На финале республиканской олимпиады по финансовой грамотности среди учащихся. Фото: Myfin.by

Самой финансово грамотной старшеклассницей в 2018 году стала Макарчик Мария Магдалена (гимназия № 1 им. Е.Ф. Карского, г. Гродно), ей вручен диплом I степени и ценный приз – планшетный компьютер.

Дипломом II степени и смартфоном награжден Чигвинцев Кирилл (средняя школа № 38, г. Гомель).

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Определены победители республиканской олимпиады по финансовой грамотности среди учащихся.
 
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