Платные парковки Минска в предпраздничные дни будут работать бесплатно

По субботам 22 и 29 декабря платные парковки столицы будут работать по графику рабочего дня с 09.00 до 18.00, сообщает сайт городской системы платных парковок Минска Parkouka.by

При этом в понедельники 24 и 31 декабря парковки будут бесплатными, говорится в сообщении на сайте.

Также с 26 декабря парковки по улицам Толстого (обе стороны от Московской до Могилевской), Вокзальной (обе стороны от Толстого до Суражской) и Суражской (обе стороны от Вокзальная до Московская) станут платными.