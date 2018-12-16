Российская актриса Дарья Чаруша призналась в любви к Минску и рассказала о внутренних демонах

В рамках международного фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm состоялась первая в истории мероприятия вечеринка со звездой: гостьей стала известная российская актриса, певица, режиссер и сценарист Дарья Чаруша. Героиня фильмов "Хардкор" и "Погружение" рассказала участникам встречи о своем пути в кинематографе и музыке, о Минске и внутренних демонах. В завершении вечера зрители увидели картину по сценарию Дарьи "Холодный фронт".

Дарья Чаруша – актриса кино и театра, певица, режиссер, сценарист. Дарья работала в Московском государственном Театре Луны и театре "Практика", снялась более чем в 60 фильмах и сериалах. С 2014 года занимается музыкальной деятельностью под псевдонимом Charusha. В 2015 году Дарья написала музыку для фильма "Хардкор", а также в качестве сценариста и композитора приняла участие в создании фильма "Холодный фронт", который представила 13 декабря зрителям минского фестиваля velcom Smartfilm.





"Минск – культовый для меня город, – призналась Дарья. – 10 лет назад я снималась здесь в кино и прожила полгода. Этот город стал началом моих романтических отношений с мужем. Поэтому Минск ассоциируется у меня исключительно с любовью и страстью. Когда я думаю о Минске, у меня всегда бабочки в животе".

Сегодня Дарья пишет сценарии, занимается режиссурой и выпускает новые песни. По словам актрисы, она не боится "расплескать" талант и верит, что человек должен делать все, чтобы быть счастливым.

"Если счастье приносит только одно дело, например, выпиливание ложек, это великолепно. Но если человек параллельно хочет заниматься десятью делами, и это приносит ему удовольствие, это тоже прекрасно. Плохо только одно – когда человек пытается втиснуть себя в какие-то рамки и социальные стандарты, которые ему навязали. Возможно абсолютно все", - рассказывает Чаруша.

Одним их ключевых событий в карьере Дарьи Чаруши стала съемка в картине ее супруга, режиссера Ильи Найшуллера "Хардкор". Именно после этого фильма Дарья дебютировала в качестве сценариста: вместе с Романом Волобуевым и Светланой Устиновой она участвовала в создании триллера "Холодный фронт".

"Фильм "Холодный фронт" родился, когда Нейшуллер не утвердил меня на главную роль в "Хардкоре". Женская обида имеет колоссальный потенциал. Я так старалась – похудела на 10 килограммов, учила английский язык в течение полугода каждый день, сделала всё, была прекрасна. А он не снял жену в главной роли. Я хотела играть главную героиню, которая все время мечется с криками "бейби! бейби!". Мне было так обидно, что в итоге решила снять свое кино", - говорит Дарья.

Фильм "Холодный фронт" повествует о сложных отношениях девушки из богатой семьи Саши и ее парня Ильи. В бесконечных разборках они не замечают странные обстоятельства, которые происходят вокруг. Как рассказала Дарья, роль Саши дала ей возможность открыть себя с новой стороны.

"Саша – это мое альтер-эго. После этого фильма я освободилась от огромного количества внутренних демонов. Мы всегда боремся с тем, чтобы не сказать "нет" человеку или не нахамить. Я придумала героиню Сашу, которая не пытается утвердиться за счет других людей, а ставит на первое место себя. Нам кажется, что она стервозная, но человек просто не тратит энергию, чтобы казаться милым другим людям. Во время съемок я часто становилась этим персонажем в жизни и научилась без угрызения совести отказывать и говорить "нет". Мне стало так легко. Демоны меня больше не терзают, они стали моими помощниками", - отметила Чаруша.

В продолжение вечера Дарья ответила на вопросы зрителей и начинающих режиссеров, которые делают первые шаги в профессии: "Попасть сегодня в кино стало как никогда просто. Для этого нужно просто загореться идеей, взять маломальскую технику, выложить фильм в интернет и увидеть реакцию. Если это по-настоящему незаурядно, то люди будут реагировать. Можно еще пойти учиться, начинать работать с низов, быть инициативным и профессиональным. Шанс есть абсолютно у каждого. Но если вы считаете, что кино – это прекрасная работа, то это не так. Это сложный и иногда болезненный труд. Нужно знать, чего ты хочешь, и двигаться".

Напомним, что подать заявку и представить свой фильм на международном фестивале мобильного кино velcom Smartfilm может любой желающий до 29 декабря. Для этого необходимо снять документальную или художественную ленту любого жанра с опорой на тему этого года – "Основано на реальных событиях". Обязательные условия участия – ролик нужно снять на смартфон, а его хронометраж не должен превышать 10 минут. Оставить заявку можно на сайте velcom Smartfilm. Также каждый желающий может стать членом народного жюри – проходите кинотест на сайте фестиваля и присоединяйтесь к выбору победителя в народной номинации.

Тем временем фестивальные встречи с профессионалами кино продолжаются: 19 декабря можно будет посетить мастер-класс travel-блогера, создателя документального YouTube-канала "Хочу домой" Леонида Пашковского. Для участия и получения дополнительной информации о встрече понадобится регистрация на сайте .

Восьмой Международный фестиваль мобильного кино velcom Smartfilm – это площадка для реализации смелых идей и необычных историй в снятом на смартфон короткометражном кино. Организаторами выступают компания velcom и Министерство культуры Республики Беларусь, генеральный партнер – компания Huawei. Следить за новостями фестиваля, а также оставить заявку на участие в конкурсе и узнать подробности участия можно на официальном сайте smartfilm.by .