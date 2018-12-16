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Календарь с Путиным стал хитом в Японии

17.12.2018 13:52 — Разное | UDF  
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Календарь с фотографиями президента России Владимира Путина на 2019 год стал хитом в Японии и продается лучше, чем любой другой с японскими знаменитостями, сообщает The Guardian со ссылкой на правообладателя полиграфической продукции — сеть магазинов Loft.

По данным издания, японцы начали скупать календари с Путиным за две недели до конца года. На втором месте по популярности оказались японский актер Кэи Танака, на третьем — Юдзуру Ханю, действующий чемпион Олимпийских игр по фигурному катанию среди мужчин.



Календари с Владимиром Путиным продают в Японии с 2016 года. Они ежегодно пользуются популярностью у населения, но еще никогда российский президент не выходил в лидеры.

В японских средствах массовой информации сообщали, что многих японцев, особенно женщин, привлекает брутальность и стиль Путина. На календарях его изображали во время рыбалки, за занятиями дзюдо, с собаками породы акита-ину.

Судя по публикациям в твиттере, календари с Путиным популярны не только в Японии. Американские СМИ иронизируют по поводу фотографий российского президента.



«Только что получила календарь с Владимиром Путиным на день рождения. Я счастлива». (Перевод с английского) Пользователь из Германии.

«Владимир Путин никогда не разочарует своих поклонников. В этом году он на календаре с голой грудью». (Перевод с английского). Источник — американское интернет-издание HuffPost.

«Сделал статью о новом календаре с Владимиром Путиным. Теперь получаю запросы на копии. Может быть, оправить их в Россию?» (Перевод с английского). Источник — корреспондент CNN.

Календарь с Путиным стал хитом в Японии

 
 
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Японцы начали скупать календари с Путиным за две недели до конца года.
 
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