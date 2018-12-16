Календарь с Путиным стал хитом в Японии

Календарь с фотографиями президента России Владимира Путина на 2019 год стал хитом в Японии и продается лучше, чем любой другой с японскими знаменитостями, сообщает The Guardian со ссылкой на правообладателя полиграфической продукции — сеть магазинов Loft.



По данным издания, японцы начали скупать календари с Путиным за две недели до конца года. На втором месте по популярности оказались японский актер Кэи Танака, на третьем — Юдзуру Ханю, действующий чемпион Олимпийских игр по фигурному катанию среди мужчин.





Vladimir Putin would never disappoint his fans. That’s why this year, he kicked off his annual calendar with a bare-chested photo of himself. pic.twitter.com/dsKuBPBZx9 — HuffPost (@HuffPost) 4 октября 2018 г.



Календари спродают в Японии с 2016 года. Они ежегодно пользуются популярностью у населения, но еще никогда российский президент не выходил в лидеры.В японских средствах массовой информации сообщали, что многих японцев, особенно женщин, привлекает брутальность и стиль Путина. На календарях его изображали во время рыбалки, за занятиями дзюдо, с собаками породы акита-ину.Судя по публикациям в твиттере, календари с Путиным популярны не только в Японии. Американские СМИ иронизируют по поводу фотографий российского президента.(Перевод с английского) Пользователь из Германии.(Перевод с английского). Источник — американское интернет-издание HuffPost.(Перевод с английского). Источник — корреспондент CNN.