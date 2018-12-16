Житель Полоцка убил знакомого молотком

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Ночью 24-летний безработный мужчина во время конфликта нанес множество ударов молотком своему знакомому. Известно, что инцидент произошел из-за того, что мужчине не понравилось состояние вещи, которую ему вернул знакомый. Выяснилось, что мужчина в момент ссоры был в трезвом состоянии. Также он сразу вызвал карету скорой помощи для пострадавшего.В отношении напавшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 УК Беларуси.