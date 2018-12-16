Топ-10 зимних сюрпризов для автомобилистов по версии мастеров

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Разряженный аккумулятор

Система зажигания: свечи, провода, распределитель

Топливная система: несвоевременная замена фильтра, загрязнения в баке, качество топлива

Электрооборудование: окисление контактов

Система охлаждения: заклинивает термостат

Система вентиляции картерных газов: "подмерзает" сапун

Тормозная система: прихватывает "ручник"

Дверные замки: сковывает льдом после мойки

Перестают работать стеклоочистители и стеклоомыватели

Система вентиляции и отопления: потеют стекла, плохо греется салон

Наш вердикт

Мы попросили мастеров рассказать, с какими характерными проблемами к ним обращаются зимой автолюбители. На основании полученной информации мы попробовали составить рейтинг проблем и их причин. Вот что из этого вышло.Сами по себе неисправности батареи случаются не так уж часто, просто аккумулятор оказывается "крайним" в случае многих "зимних" проблем, затрудняющих уверенный "холодный" пуск. Грубо говоря, в попытках "оживить" двигатель владельцы заодно разряжают и аккумулятор. Причем процесс часто растянут во времени – двигатель в итоге заводится, но затем короткой городской поездки просто недостаточно для того, чтобы полностью восстановить заряд в батарее. Процессу постепенного разряда сопутствуют и проблемы с электрооборудованием, но об этом чуть ниже.А почему, собственно, не хочет заводиться двигатель? В случае с бензиновым двигателем за это, как правило, ответственна система зажигания. Первые тревожные звоночки – затрудненный запуск в дождливую погоду, легкое "троение", провалы при разгоне. "Виновны" в этом, как правило, свечи зажигания, высоковольтные провода, в случае со старыми моделями – распределитель зажигания.В случае с дизельными автомобилями лидируют проблемы с топливной системой. Основные причины: несвоевременный переход на зимнюю солярку/топливо ненадлежащего качества, несвоевременная замена топливного фильтра, загрязнения (вода) в топливном баке. Впрочем, последнее характерно и для бензиновых автомобилей. Так что превентивная замена фильтра и проверка (при необходимости – чистка) бака настоятельно рекомендуются для любого автомобиля в возрасте.Окисление контактов – это причина многих проблем с тем же аккумулятором, генератором и прочим электрооборудованием. Часто тот же разряд батареи связан банально с окислившимися клеммами. Так что программа минимум – проверка клемм на АКБ, силовых проводов, контактов стартера и генератора. Любая нетипичная работа стартера уже повод для его диагностики и превентивного ремонта.Обычно обращения касаются медленного или недостаточного прогрева двигателя и связаны с неисправностью термостата, который заклинивает в открытом положении. Причем часто проблема еще с лета и только при похолодании становится очевидной.Крайне редко, но встречаются случаи образования "желе" в системе охлаждения из-за использования некачественного антифриза или его малой концентрации в составе охлаждающей жидкости. А вот случаев разрушенных рубашек охлаждения или радиаторов мастера не припомнят.При наступлении морозов или резкой смене температур на сервисы начинают приезжать машины с залитыми маслом моторами. Его гонит через сальники из-за проблем с системой вентиляции картерных газов, а чаще всего виновник проблемы подмерзший сапун (или трубки системы).Классика жанра: поставил на "ручник" – на следующий день колодки "прихватило". Чаще всего проблема заключается в старых тросиках стояночного тормоза, закисших и потому потерявших подвижность в деталях тормозных механизмов. А после зимы часты обращения уже по причине закисших направляющих и цилиндров – порвался пыльник, внутрь попадает соляной раствор и суппортам достается по полной. Так как состояние тормозной системы напрямую влияет на способность машины безопасно передвигаться по дорогам, ей стоит уделить особое внимание.Характерная зимняя проблема – замерзшие замки. Встречается в различных вариациях, соответственно, решается различными способами. При повсеместном использовании дистанционного управления замками проблемы с невозможностью вставить и повернуть ключ в личинке сейчас встречаются нечасто. Куда чаще приходится сталкиваться с тем, что дверь после мойки вдруг перестала открываться или закрываться из-за попавшей воды в запорный механизм. Вопрос решается превентивно – обработкой замков специальными средствами или хотя бы моторным маслом. Еще одна сезонная беда – прихватывание и отрыв уплотнителей. Решается силиконовой смазкой.С замерзшей в бачке стеклоомывателя водой автомобилисты стараются разбираться сами, что несколько нивелирует масштабы проблемы. А вот перестающие нормально работать форсунки уже повод обратиться к мастерам. Как правило, достаточно поработать тонкой иглой и продуть мелкие отверстия, чтобы решить эту проблему.Чуть более редкая, но куда более сложная проблема – выход из строя стеклоочистителей. Причины разные, от перегоревшего моторчика или сломавшегося привода при попытке включить примерзшие к стеклу щетки до "закисшей" трапеции. Последняя проблема характерна для ряда моделей и решается периодической разборкой и обработкой трапеции.Частые жалобы на запотевание стекол обычно решаются заменой салонного фильтра. Иногда только в зимний период становятся очевидными проблемы, связанные с работой системы отопления, функционирование климат-контроля (например, зависание заслонок, заведующих распределением потоков воздуха), а также автономного подогревателя/догревателя. Некоторые владельцы только по холодному воздуху понимают, что двигатель не прогревается должным образом, а это вопросы по системе охлаждения или неработающему догревателю.Именно зимой либо после зимы выясняется, что поврежден радиатор системы кондиционирования. Он может страдать как от солевых растворов, так и от механического воздействия. Например, заехал в сугроб, но даже не заметил, что в снегу притаилась ледяная глыба или какой другой твердый предмет, который повредил радиатор.Далеко не все из перечисленных проблем являются массовыми, но они характерны именно для зимнего сезона эксплуатации. Причем часто даже не их возникновение, а именно проявление или обнаружение происходит с наступлением морозов или резких перепадов температур. Также показательно, что часть проблем взаимосвязана друг с другом, а многие спровоцированы нарушением регламентного обслуживания. В общем, погода погодой, а за техникой следить надо!