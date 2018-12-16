"Крымский мост разорвется в один момент"

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Россия задолго до Керченского кризиса и агрессии против Украины в Черном море информационно готовилась к эскалации конфликта и оправдания своей морской агрессии посредством всевозможных фейков, в том числе и вокруг проблемного Керченского моста.Об этом сайтурассказал директор компании персонального и стратегического консалтинга "Berta Communications", политтехнолог, комментируя соответствующуюв издании The Guardian.– отметил он.В то же время Березовец, поясняя пропагандистскую логику Кремля, отметил, что Россия не признает сообщения о нарушениях технологий при строительстве моста, и для РФПолиттехнолог добавил также, что Азовское море интересует Россию, во-перовых, с точки зрения блокирования портов в Бердянске и Мариуполе с нанесением экономического ущерба Украине и ее экономике. Во-вторых, вызвать социальное недовольство, так как тысячи людей лишаются работы. И в-третьих, решить критическую ситуацию по питьевой воде в оккупированном Крыму.– отметил он.Как добавил Березовец, таким образом, оккупанты либо предъявят Украине ультиматум, перестав пропускать суда через Керченский пролив вообще под любыми флагами, если Киев не пустит воду в Крым, либо могут начать военную наземную операции против Украины "по захвату части Херсонской области, чтобы открыть шлюзы".– объяснил эксперт.