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декабря, заслушивая доклад об окончательных вариантах проектов Налогового кодекса и закона о бюджете Республики Беларусь на 2019 год.подчеркнул- отметил президент.Он поручил председателю Комитета государственного контроля, чтобы при исполнении бюджета 2019 года на этот вопрос было обращено особое внимание.- потребовал глава государства. -Лукашенко подчеркнул, что посещать разного рода мероприятия нужно только в том случае, если это принесет финансовую выгоду государству или будет способствовать позитивному формированию имиджа страны.- цитирует президента его пресс-служба.Глава государства также отметил, что этот вопрос необходимо оперативно рассмотреть, чтобы затем парламент в рамках своей компетенции мог принять решение по соответствующему законопроекту.резюмировал белорусский лидер.Глава государства отметил, что присутствует множество разных точек зрения и мнений после того, как на правительственном уровне не удалось договориться по вопросу проводимого в России налогового маневра. Лукашенко подчеркнул, что в результате этих изменений, которые могут произойти, для Беларуси в очередной раз в ЕАЭС и Союзном государстве ухудшаются условия функционирования экономики.заявил белорусский лидер.подчеркнул Лукашенко.Глава государства еще раз отметил, что никакой настороженности у людей быть не может.сказал белорусский лидер.