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В милицейской машине в Несвиже нашли повешенного человека
Фото: svaboda.org
В управлении внутренних дел Минского облисполкома
В канале Telegram была распространена информация, что в Несвиже якобы расследуется убийство парня сотрудниками милиции. В сообщении говорится, что после убийства милиционеры имитировали самоубийство парня - повесили его на шнурки в милицейской машине.
«Эта информация однозначно не соответствует действительности. Речь идет о суициде, а не об убийстве. Розыскной отдел Несвижского района проводит проверку. Внутренняя проверка у нас также проводится, она на стадии завершения. Но информация об убийстве трактуется неправильно. Мы сразу это трактовали как суицид», - сказал корреспонденту
В таких случаях обязательно проводится проверка, сказали в милиции.
«Суицид произошел в служебной милицейской машине. Это так. Это было около двух недель назад», - рассказал Евгений Сачек.
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Расследованием занимается Следственный комитет.
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