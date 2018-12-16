В милицейской машине в Несвиже нашли повешенного человека



Фото: svaboda.org

В управлении внутренних дел Минского облисполкомасообщили, что проводят проверку самоубийства гражданина в милицейской машине в Несвиже. Проверка ужеРасследованием смерти задержанного занимается Следственный комитет.В канале Telegram была распространена информация, что в Несвиже якобы расследуется убийство парня сотрудниками милиции. В сообщении говорится, что после убийства милиционеры имитировали самоубийство парня - повесили его на шнурки в милицейской машине.сказал корреспондентупредставитель Минской областной милицииВ таких случаях обязательно проводится проверка, сказали в милиции.- рассказал Евгений Сачек.