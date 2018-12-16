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Назван самый эффективный способ продлить молодость

17.12.2018 13:06 — Разное | UDF  
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Специалисты провели эксперимент и узнали, какой вид физической активности помогает продлить жизнь.

Немецкие ученые из Лейпцигского университета нашли самый эффективный способ продлить жизнь. Об этом сообщает EurekAlert (перевод — korrespondent.net).

Специалисты проанализировали влияние разных видов физических нагрузок на организм и назвали лучшие для продления жизни.

В эксперименте приняли участие 266 человек молодого возраста. Они случайным образом были разделены на четыре группы. На протяжении шести месяцев одна из них занималась упражнениями на выносливость, другая - высокоинтенсивными интервальными тренировками, третья – силовыми упражнениями, а четвертая не изменила свой способ жизни.

Испытуемые занимались по 45 минут трижды в неделю и только 124 из них завершили полугодовой эксперимент. Ученые узнали, что у группы, занимающейся упражнениями на выносливость (бег, езда на велосипеде, плаванье), увеличилась длина теломер, защищающих ДНК от повреждения. Силовые упражнения оказались неэффективными.

Специалисты считают, что упражнения на выносливость позитивно влияет на уровень оксида азота в крови, что улучшает работу клеток.

 
 
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Специалисты провели эксперимент и узнали, какой вид физической активности помогает продлить жизнь.
 
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