В Червене сдуло новогоднюю елку

Пышная ель, установленная и украшенная к празднику на площади Червеня, не устояла под порывами ветра.Момент падения успел снять на видео читательКирилл.Но даже лежа на плитке, дерево упорно продолжало радовать местных жителей новогодней иллюминацией, потому что праздник уже не остановить!