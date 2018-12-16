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В Червене сдуло новогоднюю елку
Курьезный случай сняли на видео жители Червеня.
Пышная ель, установленная и украшенная к празднику на площади Червеня, не устояла под порывами ветра.
Момент падения успел снять на видео читатель
Но даже лежа на плитке, дерево упорно продолжало радовать местных жителей новогодней иллюминацией, потому что праздник уже не остановить!
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Курьезный случай сняли на видео жители Червеня.
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