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В Червене сдуло новогоднюю елку

17.12.2018 12:59 — Разное | UDF  
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Курьезный случай сняли на видео жители Червеня.

Пышная ель, установленная и украшенная к празднику на площади Червеня, не устояла под порывами ветра.

Момент падения успел снять на видео читатель onliner.by Кирилл.

Но даже лежа на плитке, дерево упорно продолжало радовать местных жителей новогодней иллюминацией, потому что праздник уже не остановить!

 
 
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Курьезный случай сняли на видео жители Червеня.
 
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